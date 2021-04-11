Путин руками Пушилина поднимает ставки на Донбассе: генерал рассказал, что стоит за провокацией

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин якобы подготовил три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину. В первом, согласно данным украинской разведки, содержится просьба оказать военную помощь "ДНР", во втором – принять квазиобразование в состав России, в третьем – признать независимость псевдореспублики и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ. О подоплеке этих писем и всего того, что в последнее время происходит с подачи российской стороны, накаляющей ситуацию, "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Понятно, что Россия сама готовит такие письма и прочие провокационные акции. Марионеточные режимы ОРДЛО находятся под полным влиянием Кремля. Делают всё, что скажут их кураторы. И возможное появление таких писем на "официальном уровне" укладывается в логику обострения геополитической обстановки из-за агрессивных действий РФ. Мы наблюдаем четкие действия россиян по блокированию переговоров в Минском формате, а также работы Нормандского формата с участием Украины, вчетвером. Разговор ведется либо между Россией и Германией с Францией, либо между Украиной – и европейскими участниками "четверки". Полноценно формат не работает. На фоне заблокированных переговоров происходит концентрация вооруженных сил РФ возле украинской границы. Также известно о договоренностях Путина с Лукашенко, что они вместе будут противостоять коллективному Западу на территории Беларуси. Отсюда – угроза Украине уже с белорусской территории", - отмечает генерал.

Он также обращает внимание, что Россия показательно игнорирует международные организации, призывающие ее снизить накал страстей. В частности, накануне РФ отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ, на котором у России собирались потребовать разъяснения о наращивании силы на границах Украины и во временно оккупированном Крыму. Тем самым – фактически попрала раздел III Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подписантом которого является. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

Василий Богдан уверен: "Столь наглое, демонстративное поведение России должно заставить беспокоиться и украинское высшее военно-политическое руководство, и международное сообщество. Путинский режим явно готовится к определенным акциям, поднимает ставки, чтобы торговаться с Западом. Если не максимально добиться своих целей – урегулирования ситуации с войной в Украине на условиях Кремля, то достичь хотя бы компромиссов, которые бы оставили территории ОРДЛО в составе Украины на каких-то условиях более-менее приемлемых для РФ. И облегчить санкционное бремя".

Отсюда, подчеркивает генерал, громкие заявления о возможном референдуме касательно дальнейшего пути "республик". Отсюда же - вероятные письма марионеток из ОРДЛО, на прямой диалог с которыми Москва пытается вывести официальный Киев.

"И уже есть тревожные сигналы. Глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кравчук недавно завил, что направил в мониторинговую миссию ОБСЕ предложение, чтобы украинские вооруженные силы и "вооруженные силы ОРДЛО" придерживалась режима тишины, а также шли навстречу друг другу в случае гибели военнослужащих. Что это? Мы стали на путь прямых переговоров с ОДРЛО? Во всех заявлениях наших Минобороны, дипломатических инстанций мы говорим о российско-оккупационных войсках. Так что это еще за "вооруженные силы ОРДЛО"? Не пошла ли украинская власть на попятную в контексте прямых переговоров с оккупационными администрациями? Если так, то мы проиграли. Надеюсь, что это недоразумение - и всё вскоре прояснится", говорит Василий Богдан.

По его мнению, в ответ на раскачивание ситуации со стороны РФ, нам следует добиваться созыва Генассамблеи ООН, потому что Совбез ООН блокируется в украинском вопросе Россией и Китаем.

"На всех доступных площадках нужно поднимать вопрос дестабилизирующего поведения России. Потому что создается впечатление, что мы, как говорят в Одессе, накануне "большого шухера". Не исключаю, что украинское руководство должно решить вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или даже военного положения. Даже если действия России - это шантаж и психологическое давление, Украина должна показать что готова к отражению угрозы. И что это будет дорого стоить и российскому руководству, и российскому обществу. Мы должны привести в максимальную боеготовность наши вооруженные силы, усилить контрразведывательный режим, "зачистку" российской агентуры, усилить меры против "пятой колонны". Вчерашний визит президента Украины в Турции, как я понимаю, во многом имел целью заручиться поддержкой нашего стратегического партнера в украино-российском противостоянии. Но если мы не будем готовы сами к отражению угроз, если не мобилизуем все свои внутренние резервы, нам будет сложно получить ту поддержку крупных внешних игроков, на которую рассчитываем", - акцентирует генерал.

По его мнению, коллективный Запад также реагирует на российские игрища. И реагирует вполне здраво.

"Министр обороны США совершает визиты в Израиль, ряд стран НАТО, включая Великобританию, с целью скоординировать действия союзников в противостоянии с РФ. Штаты ведут свое военные корабли в Черное море. Звучат недвусмысленные заявления о недопущении дальнейшие агрессии в отношении Украины, о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ. Даже Франция и Германия, относительно лояльные к РФ, стали более резко высказываться. И это дает нам основание понимать, что, случись вторжение, не останемся одни, - подчеркивает Василий Богдан. – Что получим не только политико-дипломатическую поддержку, но и вооружение, технику, развединформацию. И Запад во главе с США будет серьезно увеличивать санкции, чтобы агрессивное поведение РФ становилось для нее всё более дорогим "удовольствием", приводя к деструктивным последствиям в самой России".

При этом генерал не исключает, что если РФ получит серьезный отпор - политико-дипломатичный и санкционный, она может пойти на выход из ООН, других международных структур.

"Ситуация, которая складывается сейчас, напоминает мне Карибский кризис (жесткое противостояние между СССР и США в октябре 1962 года, которое было вызвано тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооружённых Сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие – ред.). Тогда мир стоял на грани Третьей мировой войны. Надеюсь, милитарная риторика останется только риторикой. Как бы из Путина не формировали мощного, бесстрашного, решительного лидера, он таким не является. Путин - труслив, особенно, когда получает серьезный отпор. Политико-дипломатический, санкционный, военный. Он понимает, что ресурсы нынешней России не сопоставимы с теми, что имеют Запад, НАТО, ведущие экономики мира. Тягаться с ними РФ не может, - отмечает Василий Богдан. - Будем верить, что здравый смысл победит. Развязывание Третьей мировой – это крах для всех".

Тем временем в Европарламенте требуют нового наказания для России за ее агрессивное поведение.