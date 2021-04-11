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"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания

"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф

Реакцией на эскалацию России в Украине в ближайшие недели и усиление военного присутствия РФ у границ Украины должна быть как минимум заморозка счетов российских олигархов или отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Об этом завил глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) в интервью изданиям группы Funke, в воскресенье, 11 апреля.

По его словам, такой сценарий вполне возможен, если Москва "продолжит курс опасных провокаций".

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При этом Вебер не исключил, что надавить на президента Росии Владимира Путина можно и через газопровод "Северный поток - 2", строительство которого еще не завершено.

"Путин должен знать цену своим действиям", - подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", ранее российский социолог и главный исследователь "путинизма" Игорь Эйдман объяснил, почему Путин снова взялся за Украину.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 455

Все по теме:

Украина, Россия, Санкции, Эскалация, SWIFT, Северный поток-2, Манфред Вебер.
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