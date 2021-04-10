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На фоне угроз Украине в России резко упал рубль: что будет дальше

На фоне угроз Украине в России резко упал рубль: что будет дальше
09:03 Сегодня Телеграф Фото: inosmi.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация вооруженного конфликта на Донбассе может негативно отразиться на экономике России и ослабить курс рубля.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что происходит с рублем – и что с ним может случиться, если российско-украинское противостояние перейдет в более острую фазу.

Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что на российский рубль, действительно, давит эскалация ситуации на Востоке Украины. Второй важный фактор давления на рубль, по его словам, – это опасение новых санкций со стороны США.

"Под воздействием этих рисков иностранные инвесторы избавлялись от ОФЗ – рублевых гособлигаций, и покупали валюту. В результате в минувшую среду впервые с ноября прошлого года доллар достигал отметки 78 руб, а евро – 92,7 руб", - подчеркивает Вадим Иосуб.

Политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец также отмечает, что курс рубля проседает и будет проседать на фоне эскалации на границе с Украиной и на Донбассе.

Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины

"Российская валюта может серьезно упасть даже без полномасштабного вторжения. По крайней мере, многие российские экономические аналитики сегодня с тревогой следят за курсом нацвалюты, который недавно впервые после долгого перерыва достиг 78 руб за 1 доллар. Напомню, что в 2014 году на фоне войны против Украины, которую развязал Кремль, курс рубля тоже рухнул. На начало года он составлял 32 руб за долл, а в декабре - уже 67 руб за долл. Очевидно, что сейчас российская экономика находится в еще в более плачевном состоянии, чем была в 2014-м. Запас прочности фактически исчерпан", - считает Тарас Березовец.

По его мнению, будут звучать успокаивающие заявления официальных лиц, чтобы избежать паники у российского населения. Но ситуация сложная, особенно на фоне вероятных санкций, продолжения пандемии и "шатания" ситуации самой кремлевской верхушкой.

В марте, после того как американский президент Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей, а США ввели ряд санкций против РФ, цена российского рубля к доллару и евро упала.

О том, откажется ли Китай от доллара ради российского рубля, "Телеграфу" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, Россия, Тарас Березовец, Донбасс, Рубль, Вадим Иосуб.
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