На фоне угроз Украине в России резко упал рубль: что будет дальше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эскалация вооруженного конфликта на Донбассе может негативно отразиться на экономике России и ослабить курс рубля.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что происходит с рублем – и что с ним может случиться, если российско-украинское противостояние перейдет в более острую фазу.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что на российский рубль, действительно, давит эскалация ситуации на Востоке Украины. Второй важный фактор давления на рубль, по его словам, – это опасение новых санкций со стороны США.

"Под воздействием этих рисков иностранные инвесторы избавлялись от ОФЗ – рублевых гособлигаций, и покупали валюту. В результате в минувшую среду впервые с ноября прошлого года доллар достигал отметки 78 руб, а евро – 92,7 руб", - подчеркивает Вадим Иосуб.

Политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец также отмечает, что курс рубля проседает и будет проседать на фоне эскалации на границе с Украиной и на Донбассе.

"Российская валюта может серьезно упасть даже без полномасштабного вторжения. По крайней мере, многие российские экономические аналитики сегодня с тревогой следят за курсом нацвалюты, который недавно впервые после долгого перерыва достиг 78 руб за 1 доллар. Напомню, что в 2014 году на фоне войны против Украины, которую развязал Кремль, курс рубля тоже рухнул. На начало года он составлял 32 руб за долл, а в декабре - уже 67 руб за долл. Очевидно, что сейчас российская экономика находится в еще в более плачевном состоянии, чем была в 2014-м. Запас прочности фактически исчерпан", - считает Тарас Березовец.

По его мнению, будут звучать успокаивающие заявления официальных лиц, чтобы избежать паники у российского населения. Но ситуация сложная, особенно на фоне вероятных санкций, продолжения пандемии и "шатания" ситуации самой кремлевской верхушкой.

В марте, после того как американский президент Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей, а США ввели ряд санкций против РФ, цена российского рубля к доллару и евро упала.

О том, откажется ли Китай от доллара ради российского рубля, "Телеграфу" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.