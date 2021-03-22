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Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика

Откажется ли Китай от доллара ради российского рубля? Прогноз аналитика
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф

России и Китаю следует переходить к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару США для укрепления своей самостоятельности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ, опубликованном на сайте МИД России в понедельник, 22 марта.

Какова вероятность такого хода? К чему это может привести? Ситуацию для «Телеграфа» прокомментировал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Несмотря на все политические и экономические проблемы между Китаем и США, первый не заинтересован в полном отказе от доллара, - уверен Вадим Иосуб. - Золотовалютные резервы Поднебесной самые большие в мире и составляют около $3,2 трлн. Если не считать золота, то около половины валютной части резервов вложено в доллары, точнее в облигации Минфина США».

Кроме того, подчеркивает аналитик, несмотря на все торговые войны последних лет, вложениям Китая в доллары и другие мировые валюты ничего не угрожает.

«Поэтому у Китая нет причин отказываться от расчетов в долларах в пользу российского рубля или других валют развивающихся стран», - резюмирует Вадим Иосуб.

Напомним, что после того как американский лидер Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей, а США ввели ряд санкций против РФ, что привело к мгновенной девальвации российского рубля.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Китай, США, Доллар, Россия, Вадим Иосуб.
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