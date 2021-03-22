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В ответ на санкции США Россия должна отказаться от доллара, - Лавров

В ответ на санкции США Россия должна отказаться от доллара, - Лавров
Обновлено 07:27 Сегодня Телеграф РИА Новости

 России и Китаю следует переходить к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару США для укрепления своей самостоятельности.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ, опубликованном на сайте МИД России в понедельник, 22 марта.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - сказал Лавров.

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По его словам, обеим странам нужно также отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем.

"Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры", - отметил Лавров.

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В этом контексте он сказал, что именно западные страны продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран.

"Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории". Исторический процесс все равно возьмет свое", - выразил мнение глава МИД РФ.

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Как сообщалось, 17 марта Министерство торговли США заявило о намерении расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

В тот же день президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о том, что новые ограничения в отношении России следует ждать уже в ближайшее время.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Китай, Россия, Санкции, Сергей Лавров, Доллар США.
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