Перезагрузки не будет: у Байдена дали прогноз по отношениям США с Россией

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17:56 Сегодня Телеграф

Власти США объявили о введении санкций в отношении высокопоставленных должностных лиц российского правительства и российских организаций в ответ на то, что расценивают как попытку убийства путем отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом во вторник сообщает Reuters.

"Заявление, сделанное высокопоставленными чиновниками администрации (президент США Джо – ред.) Байдена, ознаменовало резкий поворот от нежелания бывшего президента Дональда Трампа противостоять президенту России Владимиру Путину", - говорится в заметке.

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В администрации Байдена заявили, что Навальный стал мишенью за его попытки поднять вопросы о том, что они называли российской коррупцией.

"Попытка России убить г-на Навального следует тревожной схеме использования химического оружия Россией", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник.

Как передает агентство, американские чиновники заявили, что семерым высокопоставленным чиновникам из правительства РФ грозят санкции, в том числе замораживание активов.

Кроме того, штрафные санкции были применены к 14 субъектам, связанным с производством биологических и химических веществ в России, в том числе 13 коммерческим лицам и государственному научно-исследовательскому институту.

Помимо этого в администрации Байдена вновь призвали освободить Навального из заключения.

В администрации президента США подчеркнули, что их действия предпринимались в координации с Европейским Союзом.

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"Мы считаем, что Соединенные Штаты и наши партнеры должны быть ясными и нести издержки, когда поведение России пересекает границы, которые уважают ответственные страны, и мы считаем, что должны быть ограждения от того, как проявляются эти противоречивые аспекты наших отношений", - сказал.

Вместе с тем, как сообщает Bloomberg, администрация президента США намерена и в дальнейшем вводить санкции против России, в частности, за нарушения прав человека.

По его данным, в администрации США указали, что "сегодня - только начало, будут еще санкции".

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"США хотят показать, что за нарушение прав человека будут меры", - пишет агентство.

В частности, согласно данным Bloomberg, в ближайшие недели может быть объявлено о мерах за кибератаку на SolarWinds.

Как сообщалось, после отравления ядовитым веществом из семейства "Новичок", Навальный несколько месяцев пробыл на лечении в Германии. 18 января он вернулся в Москву, где его задержали сразу после приземления

20 февраля 2021 года Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом, первоначальный приговор широко рассматривался как политически мотивированный.

Позже в Федеральной службе исполнения наказаний России подтвердили, что Навального перевели в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове, в Петушинском районе Владимирской области России.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

США, Отравление, Россия, Санкции, Джо Байден, Алексей Навальный.
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