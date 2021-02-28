Байден развернул всё на 180 градусов – эксперт о первых шагах нового президента США

Заняв кресло главы Белого дома, 46-й президент США Джо Байден кардинально изменил политику Соединенных Штатов , фактически отменив большинство решений своего предшественника Дональда Трампа.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун.

"Джо Байден начал с того, что отменял ряд указов и решений своего предшественника Дональда Трампа. И этим, как говорят американские журналисты, пытается "стереть" представление о Трампе как о президенте. Поскольку те вещи, которые Трамп с таким желанием, с такими силами протягивал и подписывал, Байден фактически в первый месяц своего президентства отменил", – подчеркивает Джигун.

Эксперт напомнил, что Байден вернул США во Всемирную организацию здравоохранения, в Парижское климатическое соглашение, отменил ряд миграционных ограничений.

Также 46-й президент США приостановил финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

"Это была некая историческая часть деятельности Трампа, которую он преподносил как одну из своих побед, надеясь довести дело до конца. Однако Байден развернул всё на 180 градусов", – подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на то, что Байден изменил подход США в отношении Североатлантического альянса.

"Как мы видим из заявлений, встреч, различных онлайн-конференций, Байден стал на сторону НАТО. Взаимодействие стало более конструктивным и нацеленным на усиление сотрудничества", – отметил Джигун, добавив, что в отличие от Трампа, Байден "возвращается к хорошей политике дипломатии и переговоров, которую проводил в свое время Барак Обама".

Изменился, по его мнению, при Байдене и подход США к борьбе с пандемией коронавируса Covid-19.

"Достаточно амбициозный план о 100 млн вакцин за первые 100 дней правления Байдена активно реализуется. По состоянию на сегодня уже более 50 млн американцев получили вакцину от коронавируса. И, думаю, Байдену удастся во время отчета за 100 дней своего пребывания на посту президента отчитаться, что эта инициатива реализована. И это действительно большая победа новой администрации. Многие ведущие европейские страны с вакцинацией запаздывают", – отмечает политолог.