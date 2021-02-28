Первые недели Байдена у власти: что уже сделал президент США и чего ждать от него в будущем

С момента, когда Джо Байден официально стал 46-м президентом США пять недель. Что изменилось с тех пор и о чём говорят эти перемены? Какие актуальные вызовы предстоит разрешить новой американской администрации в ближайшее время? Об этом "Телеграфу" рассказал политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (2019 г.) Максим Джигун.

"Джо Байден начал с того, что отменял ряд указов и решений своего предшественника Дональда Трампа. И этим, как говорят американские журналисты, пытается "стереть" представление о Трампе как о президенте. Поскольку те вещи, которые Трамп с таким желанием, с такими силами протягивал и подписывал, Байден фактически в первый месяц своего президентства отменил", – подчеркивает Максим Джигун.

Эксперт напоминает, что Байден вернул США в ВОЗ, в Парижское климатическое соглашение, отменил ряд миграционных ограничений.

"Еще одно из таких, пожалуй, символических решений, которое принял Байден, – это приостановка финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Это была некая историческая часть деятельности Трампа, которую он преподносил как одну из своих побед, надеясь довести дело до конца. Однако Байден развернул всё на 180 градусов", – отмечает политолог.

"Как мы видим из заявлений, встреч, различных онлайн-конференций, Байден стал на сторону НАТО. Взаимодействие стало более конструктивным и нацеленным на усиление сотрудничества, – подчеркивает Максим Джигун. – Если же вспомнить среднестатистические заявления Трампа, которые касались НАТО и других институций, то вся его риторика концентрировалась вокруг таких терминов: первое – США слишком много платит этим организациям, второе – они устаревшие и неэффективные. В отличие от него, Байден возвращается к хорошей политике дипломатии и переговоров, которую проводил в свое время Барак Обама".

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Изменился, по мнению эксперта, при Байдене и подход к борьбе с пандемией Covid-19.

"Во время предвыборной кампании одним из ключевых элементов продвижения Байдена-кандидата было ношение масок. Он говорил об этом во время многочисленных интервью, на разнообразных встречах. Увидеть его без маски было фактически нереально. И после прихода к власти он сохранил ту же позицию. Если посмотреть на фото Байдена-президента, он практически всё время – в маске. И в этом – еще одно его отличие от Трампа, который зачастую пренебрегал этой мерой предосторожности", – считает Максим Джигун.

По его мнению, с политтехнологической точки зрения очень качественно отработана при Байдене во главе Белого дома идея вакцинации.

"Достаточно амбициозный план о 100 млн вакцин за первые 100 дней правления Байдена активно реализуется. По состоянию на сегодня уже более 50 млн американцев получили вакцину от коронавируса. И, думаю, Байдену удастся во время отчета за 100 дней своего пребывания на посту президента отчитаться, что эта инициатива реализована. И это действительно большая победа новой администрации. Многие ведущие европейские страны с вакцинацией запаздывают", – отмечает политолог.

Позитивным он считает то, что Байден пытается наладить эффективную двухпартийную работу Конгресса – высшего законодательного органа США, состоящего из Сената и Палаты представителей.

"Американские журналисты пишут, что Байден встречался с представителями Республиканской партии, пытаясь с ними договориться, пояснить логику своих действий по тем или иным вопросам. И касательно экономической ситуации, и касательно здоровья нации. Это характеризуют Байдена как человека, способного на компромиссы, на диалог с политическими оппонентами. Чему у него могли бы поучиться многие политики. И не только американские. Удастся ли ему достигнуть своеобразной двухпартийной коалиции в обеих палатах парламента – вопрос пока открытый. Но такая попытка предпринимается", – рассуждает Максим Джигун.

Фактически все американские эксперты сходятся во мнении, что у Байдена сейчас – некий медовый месяц с американским обществом. Но вызовы никуда не делись. Более того, формируются новые.

"Структуру, которую выстроил Трамп за годы своего правления, придется серьезно перестраивать. Для чего понадобиться немало усилий. Пока же главным вызовом остается коронавирус", – уверен эксперт.

Серьезным вызовом являются и экономические проблемы, которые также никуда не делись.

"Сейчас Байден предлагает парламенту поддержать решение о выделении 1,9 трлн долларов на преодоление экономического кризиса. Эта цифра куда значительнее, чем та, которую предлагал в 2009 году Обама во время всемирного экономического кризиса. И это – один из наибольших камней преткновения для Байдена. Цифра огромная. И как в Республиканской партии, так и в Демократической есть сомнения насчет необходимости поддерживать это решение", – говорит Максим Джигун.

Огромным вызовом для Байдена является, по мнению политолога, очень серьезная поляризация американского общества.

"Сопротивление политике Байдена есть не только среди республиканцев-политиков, особенно их радикальной части, но и среди электората Республиканской партии. Немало американцев не согласны с его предложениями и не признают его как президента. Это огромная проблема, которая требует комплексного подхода. И даже, возможно, написания отдельных стратегий для штатов, где Байден имеет наименьший уровень поддержки", – считает политолог.

Эксперт приводит в пример приверженцев конспирологических теорий, которые сейчас в Техасе, где впервые за долгие годы выпал снег, пытаются доказать, что он искусственный и чуть ли не разбросан администрацией Байдена. Этакая месть Техасу, который голосовал за Трампа.

"Искать компромиссы Байдену придется и внутри Демократической партии, – считает Максим Джигун. – Ряд политиков-демократов, та же конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, сенатор Элизабет Уоррен критикуют Байдена, считая, что он имеет недостаточно "пронародную позицию". В частности, не согласен простить студенческие долги на сумму 50 тысяч долларов на человека. Уверен, что внутри Демпартии мы вскоре услышим и другие критические выпады в адрес нового президента. Так что ему придется решать проблему оппозиции и внутри собственной партии, где, как и в Республиканской, есть разные течения. И придется приложить немало усилий, чтобы переформатировать политику, взгляды и в партии, и в партиях, и в обществе. Сплотить их".

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