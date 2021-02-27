У Байдена готовят прорыв в решении конфликта между Украиной и Россией: чего ожидать

Украине перезагрузка отношений между США и Европой выгодна, поскольку Киеву теперь не придется балансировать между двумя полюсами силы, как это приходилось неоднократно делать раньше.

В этом уверен политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"Более того, на протяжении всего пребывания в офисе Джо Байдена во всех его публичных заявлениях красной нитью проходит украинская тема", - акцентирует эксперт.

По его словам, это означает, что Администрация США готовится к мощному вхождению в процесс урегулирования конфликта, который идет между Украиной и Россией уже семь лет.

"При этом речь не идет о замещении американцами европейцев (Франции и Германии). Скорее мы увидим синергию усилий двух мощных игроков, которая перевесит чашу весов по оси "Россия - Украина" в нашу пользу", - пояснил дипломат.

Подробнее про как могут развиваться отношения между США и ЕС и какое место в них будет отведено Украине, читайте в материале "Телеграфа": Байден будет закрывать "Северный поток-2", а "медовый месяц" между США и Европой выгоден для Украины, - политолог.