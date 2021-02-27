Байден будет закрывать "Северный поток-2", а "медовый месяц" между США и Европой выгоден для Украины, - политолог

О том, как меняется европейская политика Штатов после ухода Трампа и прихода Байдена, который официально стал президентом 20 января,

«Телеграфу» рассказал политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан. Он также спрогнозировал, как могут развиваться отношения между США и ЕС.

По мнению Вадима Трюхана, президентство Дональда Трампа нанесло отношениям США с их европейскими партнерами, пожалуй, наибольший вред за последние полтора-два столетия.

«В течение последних четырех лет язык ультиматумов, односторонние решения, недопустимая в международных отношениях беспардонность стали характерными признаками политики официального Вашингтона по отношению к европейцам, - отмечает эксперт. - Дошло даже до публичного издевательства экс-главы Белого Дома над отдельными лидерами ведущих государств-членов ЕС, и пренебрежительных высказываний о небольших европейских странах вроде «США не будет защищать какую-то Черногорию». Неудивительно, что европейцы с большим энтузиазмом встретили победу Джозефа Байдена на недавних президентских выборах в США. И, сжав зубы, дотерпели последние месяцы пребывания у власти его предшественника. Правда, и от мягкого дипломатического демарша не удержались, сорвав последнее европейское турне экс-госсекретаря Помпео. Отказаться от него он был вынужден 12 января в последний момент, узнав, что запланированы встречи с ним отменили лидеры европейских институтов и министр иностранных дел Люксембурга».

Вадим Трюхан считает, что перед администрацией новоизбранного президента США предстала непростая задача.

«Им предстояло расчистить авгиевы конюшни, так быстро и напористо загаженные предшественниками. И пока, похоже, с этой задачей американцы успешно справляются, - отмечает эксперт. - Глава Белого Дома с первых дней начал коммуникацию с европейскими лидерами и руководством ЕС и НАТО. Его телефонные консультации с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Борисом Джонсоном и Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом состоялись перед телефонным разговором с Владимиром Путиным, которого неделю настойчиво добивались русские. Это стало свидетельством новых подходов американской администрации к вопросу координации действий со своими европейскими союзниками».

Особенно обнадеживающими, по словам Вадима Трюхана, стали последние 7-10 дней. В частности, что Джо Байден в своей речи во время Мюнхенской конференции по безопасности дал понять миру, что отныне США будут строить более креативные, интенсивные и взаимовыгодные отношения со своими европейскими друзьями.

«Соответственно, меняется и отношение европейцев к США, - продолжает эксперт. - Так, 23 февраля, во время своей речи на мероприятии, организованном Европейским Центром Атлантического Совета, глава европейской дипломатической службы Жозе Боррель использовал беспрецедентные комплименты, адресованные Государственному секретарю США Энтони Блинкену, и вообще новой администрации США. «Это прозвучало, как музыка для наших ушей», - сказал он, оценивая выступление своего американского коллеги перед Советом ЕС по иностранным делам, в котором тот подчеркнул необходимость восстановления и активизации отношений США с ЕС». Дальше больше - «Всё, что новая администрация Байдена делает, - отвечает нашим ожиданиям относительно взаимодействия США с союзниками, признания важности ЕС и отношение к ЕС не только как к партнеру, а как к другу». Следует отметить, что на самом деле в отношениях США с ЕС сейчас проходит своеобразный медовый месяц или даже начало ренессанса. Создается впечатление, что после неестественного развода, инициированного случайно попавшим в высшие политические круги Трампом, состоялся акт воссоединения евроатлантической семьи».

Но в дальнейшем, предупреждает Вадим Трюхан, следует ожидать и определенных недоразумений. Ведь каждая из сторон в первую очередь защищает собственные национальные интересы, которые у США и ЕС не всегда совпадают.

«Тот же вопрос судьбы российского геополитического проекта «Северный поток-2» является ярким примером такого несовпадения интересов, - считает эксперт. - Однако внушает оптимизм тот факт, что каких-то громких обидных заявлений, как это обычно практиковалось при Трампе, даже по этому чувствительному вопросу не раздается. Скорее всего, между американцами и европейцами (читай - немцами) идут сложные многоуровневые переговоры, в ходе которых стороны пытаются найти компромисс, который бы опирался на баланс интересов, и не навредил ни одному из союзников. При этом, думаю, США не отступятся от своей идеи фикс, которая заключается в недопущении завершения этого проекта».

Украине перезагрузка отношений между США и Европой выгодна, уверен Вадим Трюхан. Ведь Киеву теперь не придется балансировать между двумя полюсами силы, как это приходилось неоднократно делать раньше.

«Более того, на протяжении всего пребывания в офисе Джо Байдена во всех его публичных заявлениях красной нитью проходит украинская тема, - акцентирует эксперт. – Это означает, что Администрация США готовится к мощному вхождению в процесс урегулирования конфликта, который идет между Украиной и Россией уже семь лет. При этом речь не идет о замещении американцами европейцев (Франции и Германии). Скорее мы увидим синергию усилий двух мощных игроков, которая перевесит чашу весов по оси «Россия - Украина» в нашу пользу».

О том, как начали выстраиваться отношения между Кремлем и Вашингтоном после смены власти в США, и чего ожидать дальше, «Телеграфу» рассказал профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.