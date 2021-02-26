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Судьба Донбасса - в руках США и России: каким будет диалог между странами

Судьба Донбасса - в руках США и России: каким будет диалог между странами
16:04 Сегодня Телеграф

Со дня инаугурации 46-го президента США, Джо Байдена, прошло более месяца. Как начали выстраиваться отношения между Кремлем и Вашингтоном после смены власти в США, и чего ожидать дальше, "Телеграфу" рассказал политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

По мнению Максим Яли, главным итогом американо-российских отношений в первый месяц президентства Байдена стало продление договора СНВ-3 о сокращении ядерных потенциалов двух стран.

"В этом были заинтересованы обе стороны, – подчеркивает эксперт. – Также 26 января состоялся телефонный разговор президентов США и РФ, в котором, судя по официальной информации, обсуждали и вопрос урегулирования на Донбассе. В этом вопросе, судя по всему, консенсуса достигнуть не удалось. Косвенно на это указывает и введение санкций сперва против Тараса Козака и телеканалов, аффилированных с Виктором Медведчуком, а затем и против него лично и его супруги по статье за финансирование терроризма", – отмечает политолог.

По его мнению, это был серьезный удар по влиянию Кремля на внутреннюю политику в Украине.

"Неслучайно, что санкции были введены после телефонного разговора главы Госдепартамента Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, – считает Максим Яли. – Позже США официально поддержали введение санкций. Таким образом Вашингтон повышает ставки в переговорах с Кремлем, учитывая важность "украинского вопроса" для России".

Максим Яли

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время США введут санкции против РФ за арест оппозиционера Алексея Навального.

"От того, кто под них попадет и коснутся ли они "Северного потока -2" и российской экономики в целом, будет зависеть дальнейшее развитие двусторонних отношений, – уверен Максим Яли. – Сейчас, безусловно, идут неофициальные переговоры по более широкой повестке. От их итогов и будут зависеть санкции и возможное обострение между Вашингтоном и Москвой. Так что уже в ближайшие неделю-две станет известно, были ли заявления еще кандидата в президенты Джо Байдена о том, что он видит именно Россию в качестве главного противника США лишь предвыборными лозунгами, или он так действительно считает – и готов идти на дальнейшее обострение. От этого во многом будет зависеть и ситуация на донбасском фронте. Шансы на серьезное обострение я считаю достаточно высокими".

Ранее стало известно, что окружение президента США Джо Байдена готовит сразу четыре пакета новых санкций против России в ответ на дело российского оппозиционера Алексея Навального и нарушение обязательств по химическому оружию и кибератаку, жертвами которой стали 9 федеральных ведомств и более 100 компаний.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Санкции, РФ, Джо Байден, Алексей Навальный, Северный поток-2, Война на Донбассе, Максим Яли.
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