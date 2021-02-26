Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса
Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса
США, Иран и ядерное оружие: что может измениться в отношениях стран при Байдене
США, Иран и ядерное оружие: что может измениться в отношениях стран при Байдене
"В принципе невозможно": эксперт оценил резкий скачок рейтинга Зеленского
"В принципе невозможно": эксперт оценил резкий скачок рейтинга Зеленского
Вторые сутки больше 8 тысяч новых больных: статистика COVID-19 в Украине на 26 февраля
Вторые сутки больше 8 тысяч новых больных: статистика COVID-19 в Украине на 26 февраля

США, Иран и ядерное оружие: что может измениться в отношениях стран при Байдене

США, Иран и ядерное оружие: что может измениться в отношениях стран при Байдене
10:58 Сегодня Телеграф

Иран 23 февраля начал официально не допускать международных инспекторов на свои ядерные объекты и вновь потребовал от США, чтобы те первыми вернулись к исполнению многосторонней ядерной сделки 2015 года, разорванной Трампом в 2018-м. Между тем, президент США Джо Байден ранее заявил, что не станет снимать санкции с Ирана до тех пор, пока тот не прекратить обогащать уран.

Будет ли Байден возобновлять сделку? Кто окажется в выигрыше при том или ином развитии событий? Эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула проанализировал для "Телеграфа" ситуацию вокруг сделки и возможных ходов Ирана и США.

По словам эксперта, решение вопроса ядерной программы Ирана – один из важнейших вызовов, с которыми администрации Джо Байдена приходится сталкиваться в первые месяцы пребывания у власти.

"Сам Байден неоднократно подчеркивал, что придерживается по этому вопросу иного мнения, чем его предшественник Дональд Трамп. Он считает необоснованным выход США из соглашения 2015 году, и в рамках предвыборной кампании говорил о необходимости возврата к нему. Таким образом, демократы отказываются от стратегии массированного давления, которую реализовывал против Ирана Трамп. Они стремятся к деэскалации кризиса за счет дипломатии и компромиссов", – подчеркивает Николай Замикула.

Обстановка в Иране и Ираке накаляется: появились слухи об "агентах Америки" и грядущем ударе США

Но, по его мнению, реальность такова, что простая отмена решения Трампа выглядит хорошо на бумаге, в виде предвыборного лозунга. И вряд ли соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

"Можно по-разному относиться к политике Трампа, но в случае с Ираном в ее основе лежало рациональное зерно. Инициированные Бараком Обамой договоренности должны были поставить точку в вопросе ядерной программы Ирана. Который в обмен на отказ от обретения ядерного статуса получал отмену санкций, разблокировку финансовых активов и возможность активной экономической деятельности на международных рынках. Однако они не решали более глобальную проблему иранского экспансионизма, которая характеризует политику Тегерана на Ближнем Востоке на протяжении последних лет, – отмечает эксперт. – За счет поддержки разнообразных группировок и союзных режимов Иран усилил свои позиции на территории так называемого "Шиитского полумесяца". Его действия угрожают как самим Штатам, так и их ключевым ближневосточным союзникам – Израилю и Саудовской Аравии".

Исходя из этого, Белый Дом несколько подкорректировал свою позицию. Всё еще настаивая на дипломатическом решении вопроса, администрация Байдена отмечает: снятие санкций с Ирана возможно лишь в случае соблюдения им условий соглашения 2015 года – от чего Тегеран постепенно отходит в ответ на действия Трампа. В свою очередь Иран настаивает на том, что единственным виновником кризиса сегодня остаются США.

"Тегеран подчеркивает, что именно из-за отказа Вашингтона выполнять условия соглашения и введения антииранских санкций он был вынужден отказаться от своих обязательств – исключительно в качестве ответного шага. Исходя из этого, власти Ирана настаивают, что именно Соединенные Штаты должны сделать первый шаг навстречу – вернуться к договору 2015 года, не выставляя никаких дополнительных условий. В таком случае и Тегеран готов отказаться от дальнейшего обогащения урана сверх положенной нормы, допустить международных наблюдателей на свои объекты – но после того, как американцы первыми откажутся от своих претензий. Попытки пересмотреть старые договоренности за счет включений в них дополнительных пунктов иранцы считают необоснованными. Их вполне устраивают и старые условия, по которым они обменивают "журавля в небе" (ядерное оружие, которое еще предстоит создать) на "тугой кошелек", из которого собираются и в дальнейшем финансировать свои региональные проекты", – разъясняет позицию Ирана эксперт.

Он подчеркивает, что ситуацию для США осложняет определенная изоляция по иранскому вопросу. Другие участники соглашения 2015 года не согласны с американской позицией. 

"В случае РФ и КНР это очевидно – у них своя глобальная политика, они бросают вызов гегемонии США и традиционно выступают адвокатами и партнерами Ирана. Но и европейцы – Франция, Германия и Великобритания – в этом случае имеют разногласия со Штатами. Для них актуальная угроза, требующая решения – именно ядерный потенциал Ирана. Иранский региональный экспансионизм не вызывает у них такого же беспокойства, как в Вашингтоне. В их интересах – пролоббировать возвращение к старому соглашению, пересмотр которого для них не актуален".

Появились фото и видео переброски российской военной техники в Армению через Иран

По словам эксперта, выстраивая прогнозы на будущее, стоит принимать во внимание и внутриполитические проблемы Ирана. В этом году в стране пройдут президентские выборы, которые станут еще одним этапом борьбы консерваторов и реформаторов.

"Действующий президент Ирана – представитель готовых к диалогу с Западом реформаторов Хасан Рухани – по закону уже не сможет принимать в них участия (сейчас завершается его вторая каденция на посту). Консерваторы, традиционно концентрирующиеся вокруг аятоллы Али Хаменеи, попытаются взять реванш за поражения последних лет. Вопрос отношений с США – отличный аргумент во внутриполитической борьбе. Неслучайно консервативные парламентарии жестко раскритиковали решение правительства об определенном компромиссе с МАГАТЭ, достигнутом на выходных. В ближайшие месяцы консерваторы будут использовать кризис в отношениях с Вашингтоном для того, чтобы доказать избирателям ошибочность политики реформаторов, и необходимость поддержать иной курс", – прогнозирует представитель Национального института стратегических исследований.

В таких условиях достижение компромисса важно как Байдену, так и Рухани, акцентирует эксперт.

"Для обоих политиков это будет означать выполнение озвученной программы и доказательство их личных успехов на международной арене, – считает Николай Замикула. – Однако отсутствие взаимопонимания относительно того, кто должен сделать первый шаг, сводит на нет перспективы быстрого решения вопроса. Речь, в конце концов, идет о вопросе престижа – как для США, так и для Ирана уступки означают определенную "потерю лица". При этом в Вашингтоне должны принимать во внимание президентские выборы в Иране – ведь в ближайшем будущем американцам вполне возможно придется иметь дело с другими политиками во главе этой страны".

Но сложности в переговорах необязательно приведут к обострению боевых действий в Персидском заливе, считает эксперт. Дескать, Байден не склонен выделять много средств на это и не будет наносить по Ирану удар.  

"Для Тегерана же вопрос ядерного статуса тоже неоднозначен – его скорее выгодно разыгрывать для диалога с Западом, чем обладать им в реальности. Наиболее вероятный сценарий развития событий – затягивание кризиса. Впрочем, это не повод излишне опасаться его перерастания в реальный военный конфликт между странами", – резюмирует Николай Замикула.

Ранее в ООН обвинила Иран в запутывании расследования по сбитому Boeing МАУ. В организации убеждены, что Тегеран явно не желает успешного завершения расследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 146

Все по теме:

США, Иран, Ядерное оружие, Джо Байден, Ядерная сделка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
02 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
03 В Подмосковье фотограф развратил девочку на съемке: "Когда-нибудь это все равно бы случилось"
04 Медведчук: Власть рассчитывала, что после введения санкций я начну решать личные проблемы, игнорируя катастрофическую ситуацию в стране, но ошиблась
05 Новым послом Украины в США стала экс-министр финансов Маркарова: что о ней известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взаимное лицемерие: почему &quot;навальновские&quot; санкции ЕС только на руку Путину
Взаимное лицемерие: почему "навальновские" санкции ЕС только на руку Путину
Но я бы в этом участвовать не стал: депутат &quot;Слуги народа&quot; интересно высказался о вакцинации
Но я бы в этом участвовать не стал: депутат "Слуги народа" интересно высказался о вакцинации
Россия угрожает мировой безопасности: США сделали заявление ко Дню сопротивлению оккупации Крыма
Россия угрожает мировой безопасности: США сделали заявление ко Дню сопротивлению оккупации Крыма
&quot;Как же круто, что мы - её современники&quot;: музыкальный критик оценил седьмой альбом Земфиры
"Как же круто, что мы - её современники": музыкальный критик оценил седьмой альбом Земфиры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь