США, Иран и ядерное оружие: что может измениться в отношениях стран при Байдене

Иран 23 февраля начал официально не допускать международных инспекторов на свои ядерные объекты и вновь потребовал от США, чтобы те первыми вернулись к исполнению многосторонней ядерной сделки 2015 года, разорванной Трампом в 2018-м. Между тем, президент США Джо Байден ранее заявил, что не станет снимать санкции с Ирана до тех пор, пока тот не прекратить обогащать уран.

Будет ли Байден возобновлять сделку? Кто окажется в выигрыше при том или ином развитии событий? Эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула проанализировал для "Телеграфа" ситуацию вокруг сделки и возможных ходов Ирана и США.

По словам эксперта, решение вопроса ядерной программы Ирана – один из важнейших вызовов, с которыми администрации Джо Байдена приходится сталкиваться в первые месяцы пребывания у власти.

"Сам Байден неоднократно подчеркивал, что придерживается по этому вопросу иного мнения, чем его предшественник Дональд Трамп. Он считает необоснованным выход США из соглашения 2015 году, и в рамках предвыборной кампании говорил о необходимости возврата к нему. Таким образом, демократы отказываются от стратегии массированного давления, которую реализовывал против Ирана Трамп. Они стремятся к деэскалации кризиса за счет дипломатии и компромиссов", – подчеркивает Николай Замикула.

Но, по его мнению, реальность такова, что простая отмена решения Трампа выглядит хорошо на бумаге, в виде предвыборного лозунга. И вряд ли соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

"Можно по-разному относиться к политике Трампа, но в случае с Ираном в ее основе лежало рациональное зерно. Инициированные Бараком Обамой договоренности должны были поставить точку в вопросе ядерной программы Ирана. Который в обмен на отказ от обретения ядерного статуса получал отмену санкций, разблокировку финансовых активов и возможность активной экономической деятельности на международных рынках. Однако они не решали более глобальную проблему иранского экспансионизма, которая характеризует политику Тегерана на Ближнем Востоке на протяжении последних лет, – отмечает эксперт. – За счет поддержки разнообразных группировок и союзных режимов Иран усилил свои позиции на территории так называемого "Шиитского полумесяца". Его действия угрожают как самим Штатам, так и их ключевым ближневосточным союзникам – Израилю и Саудовской Аравии".

Исходя из этого, Белый Дом несколько подкорректировал свою позицию. Всё еще настаивая на дипломатическом решении вопроса, администрация Байдена отмечает: снятие санкций с Ирана возможно лишь в случае соблюдения им условий соглашения 2015 года – от чего Тегеран постепенно отходит в ответ на действия Трампа. В свою очередь Иран настаивает на том, что единственным виновником кризиса сегодня остаются США.

"Тегеран подчеркивает, что именно из-за отказа Вашингтона выполнять условия соглашения и введения антииранских санкций он был вынужден отказаться от своих обязательств – исключительно в качестве ответного шага. Исходя из этого, власти Ирана настаивают, что именно Соединенные Штаты должны сделать первый шаг навстречу – вернуться к договору 2015 года, не выставляя никаких дополнительных условий. В таком случае и Тегеран готов отказаться от дальнейшего обогащения урана сверх положенной нормы, допустить международных наблюдателей на свои объекты – но после того, как американцы первыми откажутся от своих претензий. Попытки пересмотреть старые договоренности за счет включений в них дополнительных пунктов иранцы считают необоснованными. Их вполне устраивают и старые условия, по которым они обменивают "журавля в небе" (ядерное оружие, которое еще предстоит создать) на "тугой кошелек", из которого собираются и в дальнейшем финансировать свои региональные проекты", – разъясняет позицию Ирана эксперт.

Он подчеркивает, что ситуацию для США осложняет определенная изоляция по иранскому вопросу. Другие участники соглашения 2015 года не согласны с американской позицией.

"В случае РФ и КНР это очевидно – у них своя глобальная политика, они бросают вызов гегемонии США и традиционно выступают адвокатами и партнерами Ирана. Но и европейцы – Франция, Германия и Великобритания – в этом случае имеют разногласия со Штатами. Для них актуальная угроза, требующая решения – именно ядерный потенциал Ирана. Иранский региональный экспансионизм не вызывает у них такого же беспокойства, как в Вашингтоне. В их интересах – пролоббировать возвращение к старому соглашению, пересмотр которого для них не актуален".

По словам эксперта, выстраивая прогнозы на будущее, стоит принимать во внимание и внутриполитические проблемы Ирана. В этом году в стране пройдут президентские выборы, которые станут еще одним этапом борьбы консерваторов и реформаторов.

"Действующий президент Ирана – представитель готовых к диалогу с Западом реформаторов Хасан Рухани – по закону уже не сможет принимать в них участия (сейчас завершается его вторая каденция на посту). Консерваторы, традиционно концентрирующиеся вокруг аятоллы Али Хаменеи, попытаются взять реванш за поражения последних лет. Вопрос отношений с США – отличный аргумент во внутриполитической борьбе. Неслучайно консервативные парламентарии жестко раскритиковали решение правительства об определенном компромиссе с МАГАТЭ, достигнутом на выходных. В ближайшие месяцы консерваторы будут использовать кризис в отношениях с Вашингтоном для того, чтобы доказать избирателям ошибочность политики реформаторов, и необходимость поддержать иной курс", – прогнозирует представитель Национального института стратегических исследований.

В таких условиях достижение компромисса важно как Байдену, так и Рухани, акцентирует эксперт.

"Для обоих политиков это будет означать выполнение озвученной программы и доказательство их личных успехов на международной арене, – считает Николай Замикула. – Однако отсутствие взаимопонимания относительно того, кто должен сделать первый шаг, сводит на нет перспективы быстрого решения вопроса. Речь, в конце концов, идет о вопросе престижа – как для США, так и для Ирана уступки означают определенную "потерю лица". При этом в Вашингтоне должны принимать во внимание президентские выборы в Иране – ведь в ближайшем будущем американцам вполне возможно придется иметь дело с другими политиками во главе этой страны".

Но сложности в переговорах необязательно приведут к обострению боевых действий в Персидском заливе, считает эксперт. Дескать, Байден не склонен выделять много средств на это и не будет наносить по Ирану удар.

"Для Тегерана же вопрос ядерного статуса тоже неоднозначен – его скорее выгодно разыгрывать для диалога с Западом, чем обладать им в реальности. Наиболее вероятный сценарий развития событий – затягивание кризиса. Впрочем, это не повод излишне опасаться его перерастания в реальный военный конфликт между странами", – резюмирует Николай Замикула.

Ранее в ООН обвинила Иран в запутывании расследования по сбитому Boeing МАУ. В организации убеждены, что Тегеран явно не желает успешного завершения расследования.