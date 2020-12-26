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Обстановка в Иране и Ираке накаляется: появились слухи об "агентах Америки" и грядущем ударе США

Обстановка в Иране и Ираке накаляется: появились слухи об "агентах Америки" и грядущем ударе США
Обновлено 07:47 Сегодня Телеграф

В Ираке назревает новый конфликт американских и иракских военных. В Багдаде заблокировали посольство США.

Об этом сообщают пользователи Twitter.

"Американцы вроде как подняли по тревоге все базы в Ираке, а иракские службы безопасности взяли в кольцо посольство США в Багдаде", - говорится в сообщении.

Кроме того, с полуночи в небе заметили дроны Британии и Турции.

Вскоре посольство США дало свой комментарий по этому поводу. Они опровергли появившуюся информацию.

"Ходят слухи, что посольство эвакуировано. Посол Тюллер остается в Багдаде, и посольство продолжает работать", - отмечают в ведомстве.

Один из пользователей Twitter считает, что это заявление в значительной степени подтверждает эвакуацию, за исключением посла.

"Читай между строк", - отмечает он.

В свою очередь иракские пользователи назвали США беспомощными и позорными.

"Кажется, что у вас нет той же силы, что и раньше, и у вас нет чего-то престижа", - пишут они.

Стоит также отметить, что газета "Al Qabas" со ссылкой на источники пишет, что Иран стягивает средства противовоздушной обороны к ядерным объектам на случай воздушной атаки со стороны США.

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Кроме того, в секретном документе, который попал в СМИ из Министерства внутренних дел Ирака, говорится, что неизвестные планируют нанести ракетный удар по базе ВС США "Кэмп Виктори" в районе аэропорта Багдада.

На просторах социальных сетей распространился видеоклип, на котором боевики в масках угрожают атаковать, по их словам, "агентов Америки".

Один из боевиков сказал, что они находятся по сигналу лидера ополчения "Асаиб", лояльного Тегерану, "принца Кайса Хазали".

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Все по теме:

США, Иран, Ирак, Багдад.

Автор:

Телеграф
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