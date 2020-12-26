Обстановка в Иране и Ираке накаляется: появились слухи об "агентах Америки" и грядущем ударе США

В Ираке назревает новый конфликт американских и иракских военных. В Багдаде заблокировали посольство США.
Об этом сообщают пользователи Twitter.
"Американцы вроде как подняли по тревоге все базы в Ираке, а иракские службы безопасности взяли в кольцо посольство США в Багдаде", - говорится в сообщении.
Американцы вроде как подняли по тревоге все базы в Ираке, а иракские службы безопасности взяли в кольцо посольство США в Багдаде. Вроде как. pic.twitter.com/cb5Jdb1vDy
— Экономика РФ (@PutinsEconomy) December 25, 2020
Кроме того, с полуночи в небе заметили дроны Британии и Турции.
турецький дрон тоже там pic.twitter.com/fPkfvh9rT0
— Сихівський Батон (@syhiv25) December 25, 2020
Вскоре посольство США дало свой комментарий по этому поводу. Они опровергли появившуюся информацию.
"Ходят слухи, что посольство эвакуировано. Посол Тюллер остается в Багдаде, и посольство продолжает работать", - отмечают в ведомстве.
We’re seeing rumors that the Embassy has been evacuated. Ambassador Tueller remains in Baghdad, and the Embassy continues to operate.
— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) December 25, 2020
Один из пользователей Twitter считает, что это заявление в значительной степени подтверждает эвакуацию, за исключением посла.
"Читай между строк", - отмечает он.
This pretty much confirms the evacuation with the exception of the ambassador. Read between the lines.
— Nick (@NickAnalysis) December 25, 2020
В свою очередь иракские пользователи назвали США беспомощными и позорными.
"Кажется, что у вас нет той же силы, что и раньше, и у вас нет чего-то престижа", - пишут они.
Стоит также отметить, что газета "Al Qabas" со ссылкой на источники пишет, что Иран стягивает средства противовоздушной обороны к ядерным объектам на случай воздушной атаки со стороны США.
Кроме того, в секретном документе, который попал в СМИ из Министерства внутренних дел Ирака, говорится, что неизвестные планируют нанести ракетный удар по базе ВС США "Кэмп Виктори" в районе аэропорта Багдада.
На просторах социальных сетей распространился видеоклип, на котором боевики в масках угрожают атаковать, по их словам, "агентов Америки".
#Iraq : Latest confrontation brewing between government and militias - as powerful Asa'ib Ahl al-Haq threatens to take action after militia member arrested over attack on Baghdad Green Zone & US embassy pic.twitter.com/hiNTmWLCAd
— sebastian usher (@sebusher) December 25, 2020
Один из боевиков сказал, что они находятся по сигналу лидера ополчения "Асаиб", лояльного Тегерану, "принца Кайса Хазали".