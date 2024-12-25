Считала себя "гадким утенком": какой в молодости была Ольга Сумская и как выглядит сейчас (фото)

Ощутить силу своего обаяния и красоты Ольга смогла в университете

Популярная актриса Ольга Сумская, дочь которой Антонина Паперная живет в России, давно является звездой украинских фильмов и сериалов. С будущей профессией она определилась еще в юности, ведь родители Ольги работали в театре.

"Телеграф" решил выяснить, как звезда "Роксоланы" выглядела в молодости и чем увлекалась. В юности будущая актриса комплексовала из-за своей внешности.

Какой Ольга Сумская была в молодости

Украинская актриса родилась во Львове в 1966 году в семье звезд академического театра им. Ивана Франко. В 5 лет Ольга уже дебютировала на сцене в спектакле "Дженни Герхардт".

В школе Сумская была "хорошисткой", любила гуманитарные дисциплины и владела красивым почерком, поэтому ей доверяли выпуск стенгазеты. Правда, до 16 лет актриса считала себя "гадким утенком", потому что была очень высокой, по сравнению со сверстниками, и носила большие роговые очки. Из-за этого в школьные годы часто сталкивалась с насмешками.

Ольга Сумская в юности считала себя "гадким утенком"

После получения среднего образования Ольга Сумская поступила в КГИТИ им. И. К. Карпенко-Карого, и там она, благодаря педагогам, смогла раскрыть силу своего таланта, красоты и обаяния. На первом курсе актрису пригласили сыграть в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки", а на втором — приняли в труппу театра имени Леси Украинки.

Ольга Сумская снялась в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки"

После окончания института, Ольга стала ведущей актрисой театра и сыграла практически все ключевые роли, параллельно снимаясь в кино. Но самую большую известность принесла ей роль в телесериале "Роксолана", где Сумская сыграла главную роль.

Ольга Сумская в образе Роксоланы

Фильмография Ольги Сумской насчитывает более 70 кинолент, среди которых "За двумя зайцам и", "Тигроловы", "Тени незабытых предков", "Анна-детективъ", "Я, ты, он, она", "Крепостная". Сейчас актриса продолжает заниматься любимым делом.

Как Ольга Сумская выглядела в молодости

Сейчас Ольге 58 лет и она выглядит великолепно. Своими "секретами" молодости она считает регулярную физическую активность, правильное питание и использование натуральной косметики. Сумская даже выпустила книгу "Секреты красоты", где поделилась рецептами молодости.

Как Ольга Сумская выглядит сейчас

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