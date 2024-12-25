Вважала себе "гидким каченям": якою в молодості була Ольга Сумська і як виглядає зараз (фото)

Відчути силу своєї чарівності та краси Ольга змогла в університеті

Популярна актриса Ольга Сумська, дочка якої Антоніна Паперна мешкає в Росії, давно є зіркою українських фільмів та серіалів. З майбутньою професією вона визначилася ще в юності, адже батьки Ольги працювали у театрі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зірка "Роксолани" виглядала в молодості та чим захоплювалася. У юності майбутня актриса комплексувала через свою зовнішність.

Якою Ольга Сумська була в молодості

Українська актриса народилася у Львові у 1966 році у сім’ї зірок академічного театру ім. Івана Франка. У 5 років Ольга вже дебютувала на сцені у виставі "Дженні Герхардт".

У школі Сумська була "хорошисткою", любила гуманітарні дисципліни та мала гарний почерк, тому їй довіряли випуск стінгазети. Щоправда, до 16 років актриса вважала себе "гидким каченям", бо була дуже високою, порівняно з однолітками, і мала великі рогові окуляри. Через це у шкільні роки часто стикалася з глузуванням.

Ольга Сумська в юності вважала себе "гидким каченям"

Після здобуття середньої освіти Ольга Сумська вступила до КДІТМ ім. І. До. Карпенка-Карого, і там вона завдяки педагогам змогла розкрити силу свого таланту, краси та чарівності. На першому курсі актрису запросили зіграти у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки", а на другому — прийняли до трупи театру імені Лесі Українки.

Ольга Сумська знялася у фільмі "Вечори на хуторі біля Диканьки"

Після закінчення інституту Ольга стала ведучпю актрисою театру і зіграла практично всі ключові ролі, паралельно знімаючись у кіно. Але найбільшу популярність принесла їй роль у серіалі "Роксолана", де Сумська зіграла головну роль.

Ольга Сумська в образі Роксолани

Фільмографія Ольги Сумської налічує понад 70 кінострічок, серед яких "За двома зайцями та", "Тигролови", "Тіні незабутих предків", "Анна-детектив", "Я, ти, він, вона", "Кріпосна". Наразі актриса продовжує займатися улюбленою справою.

Як Ольга Сумська виглядала в молодості

Наразі Ользі 58 років і вона має чудовий вигляд. Своїми "секретами" молодості вона вважає регулярну фізичну активність, правильне харчування та використання натуральної косметики. Сумська навіть випустила книгу "Секрети краси", де поділилася рецептами молодості.

Як Ольга Сумська виглядає зараз

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