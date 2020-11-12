В Сирии подорвали колонну военной полиции России. Фото с места

12 ноября на дороге Аль-Сахва-Аль-Мусифра, что в провинции Даръа в Сирии колонна российской военной полиции подорвалась на самодельной мине.
Об этом сообщили в Телеграм-канале ANNA-NEWS.
Со стороны Минобороны РФ пока каких-либо официальных заявлений по этому инциденту озвучено не было.
А тем временем на юге Сирии в последние дни неспокойно. В провинции Даръа наблюдается обострение конфликта между бывшими членами НВФ, подписавших в 2018 соглашение о примирении с правительством САР, и сирийскими "силовиками".
По предварительным данным, причиной конфликта являются непрекращающиеся вооруженные атаки со стороны неустановленных лиц на военных и сторудников спецслужб Сирии и неизбежная ответная реакция властей, проводящих задержания и обыски в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Фото с места происшествия:
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