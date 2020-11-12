Черный дым столбом: в Сирии пожар на нефтепроводе. Видео

В среду, 12 ноября, на одном из нефтепроводов сирийского месторождения Аль-Харат возник пожар.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ANNA-NEWS.

Уточняется, что вспыхнул нефтепровод, который проходит вдоль трассы, которая соединяет города Меяддин и Дейр эз-Зор на востоке страны. На месте работают пожарные. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Однако, в сети тем временем уже появилось видео с места событий.

В месторождении Аль-Харата добывается 1000 баррелей нефти в день.

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