Байден рассказал о судьбе санкций против Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что не станет снимать санкции с Ирана до тех пор, пока тот не прекратить обогащать уран.

Об этом он сказал каналу CBS.

"Отменят ли США санкции первыми, чтобы вернуть Иран за стол переговоров?", - спросила Байдена ведущая Нора О'Доннелл.

"Нет", - ответил Байден.

"Они должны сначала прекратить обогащение урана?", - спросила ведущая. Байден в ответ утвердительно кивнул.

В свою очередь, как пишет DW, верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что его страна вернется к исполнению положений "ядерной сделки", но только после того, как США снимут все санкции "не только на бумаге, но и на практике".

"Эта позиция поддерживается всеми сторонами в стране, и никто не может ее изменить", - сказал он.

Напомним, в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе из СВПД - договора, которым Иран выводился из-под санкций в обмен на остановку своей ядерной программы.

Решение Трампа Байден тогда назвал ошибкой.