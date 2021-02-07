Байден рассказал о судьбе санкций против Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что не станет снимать санкции с Ирана до тех пор, пока тот не прекратить обогащать уран.
Об этом он сказал каналу CBS.
"Отменят ли США санкции первыми, чтобы вернуть Иран за стол переговоров?", - спросила Байдена ведущая Нора О'Доннелл.
"Нет", - ответил Байден.
"Они должны сначала прекратить обогащение урана?", - спросила ведущая. Байден в ответ утвердительно кивнул.
В свою очередь, как пишет DW, верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что его страна вернется к исполнению положений "ядерной сделки", но только после того, как США снимут все санкции "не только на бумаге, но и на практике".
"Эта позиция поддерживается всеми сторонами в стране, и никто не может ее изменить", - сказал он.
Напомним, в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе из СВПД - договора, которым Иран выводился из-под санкций в обмен на остановку своей ядерной программы.
Решение Трампа Байден тогда назвал ошибкой.