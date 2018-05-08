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США выходят из ядерной программы Ирана

Дональд Трамп
21:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: США выйдут из ядерной сделки с Ираном и возобновят санкции, пообещал Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Тегерана, и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

"Сейчас я объявляю, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Через несколько мгновений я подпишу президентский меморандум, чтобы начать процесс возобновления действия санкций США, связанных с атомом, против иранского режима", - сказал Д.Трамп во время выступления из Белого дома.

После этого президент подписал данный меморандум.

Президент США Дональд Трамп во вторник обвинил Иран в том, что Тегеран продолжает разработки ядерного оружия, несмотря на действие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Сделка позволила Ирану сохранить доступ к урану и со временем (позволила бы) разработать ядерное оружие. Сделка сняла санкции с Ирана в обмен на очень незначительные ограничения по ядерной активности режима и никаких ограничений - в связи со злонамеренным поведением", - сказал Д.Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая СВПД.

"Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью", - заявил он, объявляя о решении вывести США из соглашения по иранской ядерной программе

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, Санкции против Ирана, США, Ядерная программа Ирана.
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