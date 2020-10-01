Появились фото и видео переброски российской военной техники в Армению через Иран

В сети появилось фото и видео подтверждение переброски военной техники РФ в Армению в помощь в войне за Нагорный Карабах.

Об этом сообщили на Украинском милитарном портале, ссылаясь на публикации очевидцев в соцсетях.

В тексте сообщения говорилось, что грузовики "КамАЗ" сперва прибыли в один из иранских портов и затем были доставлены к границе с Арменией.

Касательно назначения грузовиков - точной информации пока нет, поскольку кроме ВС Армении на трерритории также имеется военная база РФ, находящаяся в Гюмри.

Видео спецтехники РФ, во время первозки:

По предварительной информации база находится под контролем войск в Закавказье южного военного округа РФ.

Из оснащения базы можно выделить:

зенитно-ракетные комплексы С-300,

истребителяли МиГ-29, которые вероятно будут заменены на более современные марки "Су".

На базе находятся около 5 тыс. человек личного состава, из которых часть являются гражданами Армении.

В Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.