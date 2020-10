Появились фото и видео переброски российской военной техники в Армению через Иран

Об этом сообщили на Украинском милитарном портале, ссылаясь на публикации очевидцев в соцсетях.

В тексте сообщения говорилось, что грузовики "КамАЗ" сперва прибыли в один из иранских портов и затем были доставлены к границе с Арменией.

Касательно назначения грузовиков - точной информации пока нет, поскольку кроме ВС Армении на трерритории также имеется военная база РФ, находящаяся в Гюмри.

Видео спецтехники РФ, во время первозки:

#Russia delivers arms to #Armenia using the territory of #Iran #Azerbaijan #NagornoKarabakh pic.twitter.com/50kzNHWcDC

— IGTDS (@IGTDS1) September 28, 2020