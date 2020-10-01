Появились фото и видео переброски российской военной техники в Армению через Иран

Об этом сообщили на Украинском милитарном портале, ссылаясь на публикации очевидцев в соцсетях.
В тексте сообщения говорилось, что грузовики "КамАЗ" сперва прибыли в один из иранских портов и затем были доставлены к границе с Арменией.
Касательно назначения грузовиков - точной информации пока нет, поскольку кроме ВС Армении на трерритории также имеется военная база РФ, находящаяся в Гюмри.
Видео спецтехники РФ, во время первозки:
#Russia delivers arms to #Armenia using the territory of #Iran #Azerbaijan #NagornoKarabakh pic.twitter.com/50kzNHWcDC
— IGTDS (@IGTDS1) September 28, 2020
По предварительной информации база находится под контролем войск в Закавказье южного военного округа РФ.
Из оснащения базы можно выделить:
зенитно-ракетные комплексы С-300,
истребителяли МиГ-29, которые вероятно будут заменены на более современные марки "Су".
На базе находятся около 5 тыс. человек личного состава, из которых часть являются гражданами Армении.
В Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.
Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.