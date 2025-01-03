"Выглядит, как пипидастр": Могилевская рассмешила фанатов танцем в странном наряде (видео)

Певицу сравнили с инструментом для уборки

Известная украинская певица Наталья Могилевская в последнее время балует подписчиков комедийными постами. В этот раз звезда записала видео, в котором танцует со шваброй в руках. В комментариях один из подписчиков сравнил Могилевскую с пипидастром.

Новым видео певица поделилась на своей странице в TikTok. "Когда хотела убрать под музыку, но до уборки так и не дошла", — шутливо написала в видеоролике исполнительница.

Так, Наталья Могилевская на видеоролике приплясывает со шваброй в руках под собственную песню "Я танцевала", которую перевела на украинский язык после начала великой войны. Она одета в разноцветную шубку, цвета радуги и красное атласное платье. На фоне – елка, украшенная гирляндой, веник и совок.

В комментариях один из подписчиков написал, что она "выглядит, как пипидастр". Вероятно, такой вывод фоловер сделал из-за верхней одежды певицы — цветной шубки с длинными нитями.

Остальные подписчики хвалят певицу и удивляются, что ей 49 лет. Пользователи соцсети также ностальгируют в комментариях и вспоминают, как танцевали под трек Натальи Могилевской "Я танцевала" в общежитии, авто и т.д.

"Как я вас люблю! Мы под эту песню так в коридоре общежития зажигали в 2018-м. Так классно, что вы перевели ее!";

"Вы лучше всего танцевали";

"Скажите мне, ей точно 49?";

"Вчера ехала в машине и включила эту песню, так люди, которые проходили, все подтанцовывали".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о первом муже Натальи Могилевской. Они сыграли свадьбу в Мариинском дворце. На следующий день после праздника молодые супруги отправились в Париж, чтобы позавтракать в кафе на Эйфелевой башне.