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Праздновали свадьбу в Мариинском дворце: что известно о первом муже Натальи Могилевской

Автор
Наталья Дума
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Наталья Могилевская впервые вышла замуж в 2004 году
Наталья Могилевская впервые вышла замуж в 2004 году. Фото Колаж Телеграфу

Первый брак артистки распался спустя год

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, когда только начинала строить свою карьеру, открыто делилась подробностями личной жизни. За свою жизнь артистка была в браке два раза, но они заканчивались разрывами.

Первый брак артистка завершился меньше, чем через год после свадьбы. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о первом муже Натальи Могилевской и как он выглядит.

Первым мужчиной, с которым артистка решилась узаконить отношения, стал Дмитрий Чалый. Их свадьба была роскошной, а торжественная церемония состоялась в малом зале Мариинского дворца. На следующий день после праздника молодые супруги отправились в Париж, чтобы позавтракать в кафе на Эйфелевой башне.

Молодые супруги поселились в Киеве, в доме Натальи. Тогда казалось, что счастью певицы нет предела и во всех интервью Могилевская рассказывала, что они с мужем планируют ребенка.

Однако, несмотря на идеальные отношения, пара развелась за несколько дней до первой годовщины. Долгое время Могилевская скрывала причины разрыва с мужем, но впоследствии выяснилось, что у пары были разные взгляды на жизнь. Дмитрий Чалый стремился ко стабильной семейной жизни, тогда как Наталья сосредотачивалась на карьере. Она признавалась, что ее амбиции и приоритеты, связанные с работой, не соответствовали ожиданиям мужа, который хотел "семейную жену".

Дмитрий Чалый — что известно

Дмитрий Чалый родился 12 февраля 1982 года в Киеве. Известно, что он украинский бизнесмен и бывший председатель Правления ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство".

Дмитрий Чалый

После развода с певицей Дмитрий Чалый полностью исчез из медиапространства, а отношения с Могилевской никогда не комментировал публично.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о мужчинах Аллы Пугачевой. Примадонна была в браке 5 раз, и у нее трое детей.

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#Брак #Наталия Могилевская #Дмитрий Чалый