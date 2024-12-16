Святкували весілля у Маріїнському палаці: що відомо про першого чоловіка Наталії Могилевської

Перший шлюб артистки розпався через рік

Популярна українська співачка Наталія Могилевська у молодості, коли тільки починала будувати свою кар’єру, відкрито ділилася подробицями свого особистого життя. За своє життя артистка була у шлюбі два рази, але вони закінчувалися розривами. Зараз співачка приховує приватне життя у секреті від ЗМІ.

Перший шлюб артистка завершився менше, ніж за рік після весілля. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про першого чоловіка Наталії Могилевської і як він виглядає.

Першим чоловіком, з яким артистка наважилася узаконити стосунки, став Дмитро Чалий. Їхнє весілля було розкішним, а урочиста церемонія відбулася у малому залі Маріїнського палацу. На наступний день після свята молоде подружжя відправилося до Парижу, щоб поснідати в кафе, що на Ейфелевій вежі.

Молоде подружжя оселилося в Києві, у будинку Наталії. Тоді здавалося, що щастю співачки немає меж і у всіх інтерв'ю Могилевська розповідала, що вони з чоловіком планують дитину.

Однак, незважаючи на ідеальні стосунки, пара розлучилася за кілька днів до першої річниці. Тривалий час Могилевська приховувала причини розриву з чоловіком, але згодом з'ясувалося, що у пари були різні погляди на життя. Дмитро Чалий прагнув стабільного сімейного життя, тоді як Наталія зосереджувалася на кар’єрі. Вона зізнавалася, що її амбіції та пріоритети, пов’язані з роботою, не відповідали очікуванням чоловіка, який хотів "сімейну дружину".

Що відомо про Дмитра Чалия

Дмитро Чалий народився 12 лютого 1982 року в Києві. Відомо, що він український бізнесмен та колишній голова Правління ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство".

Дмитро Чалий

Після розлучення зі співачкою, Дмитро Чалий повністю зник з медіапростору, а стосунки з Могилевською ніколи не коментував публічно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіків Алли Пугачової. Примадонна була у шлюбі 5 разів, і у неї є троє дітей.