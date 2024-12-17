Ее дочь погибла в трагическом ДТП: что известно о певице Ирине Борисюк

Певица стала известна благодаря "Х-фактору"

Утром в воскресенье 15 декабря на автотрассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" произошло масштабное ДТП со смертельным исходом. Погибли 7 человек, среди которых — дочь украинской певицы, которой было 24 года. Мама девушки — известная исполнительница и солистка группы "Вільні" Ирина Борисюк.

Она стала известна благодаря участию в шоу "Х-фактор", где дошла до финала. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о певице Ирине Борисюк и как она выглядела в молодости.

Ирина Борисюк родилась 1 января 1978 в Тернополе. После окончания учебы в Тернопольском музыкальном училище по специальности "вокал" работала преподавателем в Тернопольской музыкальной школе №2, а также выступала в местных ресторанах. Позже Ирина переехала в Киев, где продолжила музыкальную карьеру и стала телеведущей, в частности работала на проектах "Танцы со звездами" и "Фермер ищет жену".

Популярной Ирина Борисюк стала благодаря шоу "Х-фактор" в 2010 году. В проекте она дошла до полуфинала, но победить женщине не удалось. В 2017 году она снялась в музыкальном клипе "Летний дождь".

Ирина Борисюк в молодости

Сейчас певице 46 лет. На днях она перенесла тяжелую потерю дочери и пока никак не комментировала это. В молодости певица выглядела достаточно ярко. Она была блондинка и всегда привлекала к себе внимание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была Наталья Могилевская в молодости. Певица на сцене уже почти 30 лет и по-прежнему является любимицей публики.