Її донька загинула у трагічній ДТП: що відомо про співачку Ірину Борисюк

Співачка стала відомою завдяки "Х-фактору"

Вранці у неділю 15 грудня на автотрасі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" трапилася масштабна ДТП зі смертельним наслідком. Загинуло 7 людей, серед яких — донька української співачки, якій було 24 роки. Мама дівчини — відома виконавиця та солістка гурті "Вільні" Ірина Борисюк.

Вона стала відомою завдяки участі в шоу "Х-фактор", де дійшла до фіналу. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про співачку Ірину Борисюк і як вона виглядала у молодості.

Ірина Борисюк народилася 1 січня 1978 року в Тернополі. Після завершення навчання в Тернопільському музичному училищі за спеціальністю "вокал" працювала викладачем у Тернопільській музичній школі №2, а також виступала в місцевих ресторанах. Згодом Ірина переїхала до Києва, де продовжила музичну кар'єру та стала телеведучою, зокрема, працювала на проєктах "Танці з зірками" та "Фермер шукає дружину".

Популярною Ірина Борисюк стала завдяки шоу "Х-фактор" у 2010 році. У проєкті вона дійшла до півфіналу, але перемогти жінці не вдалося. У 2017 році вона знялася у музичному кліпі "Літній дощ".

Ірина Борисюк у молодості

Зараз співачці 46 років. Днями вона перенесла важку втрату доньки і поки ніяк не коментувала це. У молодості співачка виглядала досить яскраво. Вона була білявкою і завжди привертала до себе увагу.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була Наталія Могилевська в молодості. Співачка на сцені вже майже 30 років і, як і раніше, є улюбленицею публіки.