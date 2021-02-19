Вернется ли Россия в "Большую семерку" - Байден озвучил свою позицию

Администрация президента США Джозефа Байдена не планирует приглашать Российскую Федерацию присоединиться к формату G7 ("Большая семерка"), заявила в пятницу, 19 февраля, представитель Белого дома Джен Псаки.

"Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - написал в соцсетях корреспондент CNN со ссылкой на Псаки, сообщает "Интерфакс-Украина".

G7, или "Большая семерка" – международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

В 1991г, после окончания холодной войны, СССР, а затем Россия, начали встречи с G7. С саммита 1994 года в Неаполе группа стала известной как P8 (Политическая восьмерка) или "G7 плюс 1". По инициативе президента США Билла Клинтона России разрешили брать полную участие начиная с 1997, когда группа получила название "Большая Восьмерка" (Группа Восьми или G8). В 2014г из-за военной агрессии России против Украины государства G7 приостановили подготовку к саммиту "Большой восьмерки" в Сочи.

Предыдущий президент США Дональд Трамп называл формат G7 неэффективным и сообщал о планах пригласить на один из саммитов Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

В августе 2019г Трамп заявил, что возможное возвращение РФ в "Большую семерку" было бы выгодным. Он также заявил, что ведется работа по возвращению России в G7.

Как сообщалось, эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал "Телеграфу", что значат первые шаги Байдена в должности президента США.