Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
Итоги дня 19 февраля: санкции против Медведчука, нападение на генконсульство Украины в Петербурге
Итоги дня 19 февраля: санкции против Медведчука, нападение на генконсульство Украины в Петербурге
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко

Вернется ли Россия в "Большую семерку" - Байден озвучил свою позицию

Вернется ли Россия в "Большую семерку" - Байден озвучил свою позицию
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф

Администрация президента США Джозефа Байдена не планирует приглашать Российскую Федерацию присоединиться к формату G7 ("Большая семерка"), заявила в пятницу, 19 февраля, представитель Белого дома Джен Псаки.

"Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - написал в соцсетях корреспондент CNN со ссылкой на Псаки, сообщает "Интерфакс-Украина".

Байден обвинил Путина в попытках ослабить ЕС и НАТО и напомнил об Украине

G7, или "Большая семерка" – международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

В 1991г, после окончания холодной войны, СССР, а затем Россия, начали встречи с G7. С саммита 1994 года в Неаполе группа стала известной как P8 (Политическая восьмерка) или "G7 плюс 1". По инициативе президента США Билла Клинтона России разрешили брать полную участие начиная с 1997, когда группа получила название "Большая Восьмерка" (Группа Восьми или G8). В 2014г из-за военной агрессии России против Украины государства G7 приостановили подготовку к саммиту "Большой восьмерки" в Сочи.

Байден впервые позвонил Путину: в числе прочего обсудили и Украину

Предыдущий президент США Дональд Трамп называл формат G7 неэффективным и сообщал о планах пригласить на один из саммитов Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

В августе 2019г Трамп заявил, что возможное возвращение РФ в "Большую семерку" было бы выгодным. Он также заявил, что ведется работа по возвращению России в G7.

Как сообщалось, эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал "Телеграфу", что значат первые шаги Байдена в должности президента США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 425

Все по теме:

США, Россия, Возвращение, Джо Байден, G7, Большая семерка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02 На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
03 "Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть
04 По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео
05 Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
До премьеры всего месяц: Warner Bros. представила новый тизер &quot;Лиги справедливости&quot; Зака Снайдера (видео)
До премьеры всего месяц: Warner Bros. представила новый тизер "Лиги справедливости" Зака Снайдера (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь