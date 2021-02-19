Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко

Байден обвинил Путина в попытках ослабить ЕС и НАТО и напомнил об Украине

Байден обвинил Путина в попытках ослабить ЕС и НАТО и напомнил об Украине
Обновлено 19:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором обвинил российского президента Владимира Путина в попытках ослабить ЕС и НАТО. 

Об этом говорится в его видеообращении. 

"Кремль нападает на демократию, превращает коррупцию в оружие и пытается подорвать нашу систему руководства. Российский лидер хочет, чтобы люди считали, будто наша система более коррумпирована... или настолько же коррумпирована, как и их собственная. Но мир знает, что это не так. Включая российских граждан", - сказал Байден. 

Он заявил, что Путин ищет пути для ослабления ЕС и НАТО и намерен подорвать трансатлантическое единство, так как ему "легче угрожать отдельным странам, нежели договариваться с сильным трансатлантическим сообществом". 

"Именно поэтому поддержание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной проблемой для Европы и США", - отметил Байден. 

Также он вспомнил и о кибератаках на европейские и американские компьютерные сети, отметив, что эти вопросы являются "критически важным вопросом в защите нашей коллективной безопасности". 

"Вызов, который нам бросает Россия может отличаться от вызова Китая, но он настолько же реальный", - подчеркнул президент США. 

Как сообщалось ранее, страны ЕС на следующей неделе планируют принять "политическое решение" о новых санкциях против России из-за судов в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 681

Все по теме:

Украина, ЕС, США, НАТО, Россия, Джо Байден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02 На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
03 "Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть
04 По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео
05 Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь