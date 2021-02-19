Байден обвинил Путина в попытках ослабить ЕС и НАТО и напомнил об Украине

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором обвинил российского президента Владимира Путина в попытках ослабить ЕС и НАТО.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Кремль нападает на демократию, превращает коррупцию в оружие и пытается подорвать нашу систему руководства. Российский лидер хочет, чтобы люди считали, будто наша система более коррумпирована... или настолько же коррумпирована, как и их собственная. Но мир знает, что это не так. Включая российских граждан", - сказал Байден.

Он заявил, что Путин ищет пути для ослабления ЕС и НАТО и намерен подорвать трансатлантическое единство, так как ему "легче угрожать отдельным странам, нежели договариваться с сильным трансатлантическим сообществом".

"Именно поэтому поддержание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной проблемой для Европы и США", - отметил Байден.

Также он вспомнил и о кибератаках на европейские и американские компьютерные сети, отметив, что эти вопросы являются "критически важным вопросом в защите нашей коллективной безопасности".

"Вызов, который нам бросает Россия может отличаться от вызова Китая, но он настолько же реальный", - подчеркнул президент США.

Как сообщалось ранее, страны ЕС на следующей неделе планируют принять "политическое решение" о новых санкциях против России из-за судов в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.