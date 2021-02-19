"Мы все-таки надеемся...": у Путина оценили грядущий ответ ЕС за преследование Навального в России

Страны ЕС на следующей неделе планируют принять "политическое решение" о новых санкциях против России из-за судов в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два дипломатических источника.

Как стало известно, под новые ограничения скорее не попадут представители крупного бизнеса, несмотря на призывы сторонников оппозиционера ввести санкции против нескольких миллиардеров. Санкции, скорее, снова затронут чиновников и организации, подозреваемые в непосредственной причастности к делу.

При этом, по данным Bloomberg, некоторые страны ЕС все же "опасаются сжигать все мосты с Москвой". Дело в том, что представители Восточной Европы опасаются возможных действий Москвы, в то время как Брюссель — того, что Китай воспользуется ситуацией, чтобы увеличить свое влияние на Россию.

В свою очередь, в Кремле выразили надежду, то новые санкции все же обойдут российских чиновников стороной.

"Послушайте, мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Еще раз повторю: мы все-таки надеемся, что, скажем так, здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 68 компаний и 322 граждан Украины.

В декабре 2020 года правительство РФ расширило санкции против Украины, внеся туда почти всех нардепов от "Слуги народа".

9 февраля 2021 года этот список пополнил запрет на экспорт из Украины осей для колес, боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.