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Ударили по колесам: в России расширили список запрещенных товаров, ввозимых из Украины

Ударили по колесам: в России расширили список запрещенных товаров, ввозимых из Украины
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф

Россия ужесточила санкции против ввозимых товаров из Украины.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ от субботы, 6 февраля.

В частности, документ вносит изменения в постановление от 29 декабря 2018 года, где содержится перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров, страной происхождения или страной отправления которых является Украина или перевозящихся через территорию Украины.

Указанное постановление дополняет этот список запретом на  импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, а также колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, и отливка для таких колес.

Также был запрещен импорт боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок. Постановление вступает в силу со вторника, 9 февраля.

Постановление РФ про санкции против Украины

Напомним, 29 декабря 2018 года Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров. Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что это - ответ на санкции со стороны Украины. Сообщалось, что правительство России может отменить свои ограничения, если Украина отменит свои.

Как сообщал "Телеграф", ранее правительство России ввело ограничительные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины. Соответствующее постановление от 1 ноября было опубликовано на сайте российского правительства. Указ содержит полный санкционный список. Согласно ему, санкции коснулись 68 украинских компаний и 322 граждан.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украина, Россия, Санкции, Товары.
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