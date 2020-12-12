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Кто из "слуг народа" не попал в санкционный список России

Кто из "слуг народа" не попал в санкционный список России
14:22 Сегодня Телеграф

В России внесли коррективы в санкционный список против Украины. В этот раз, 11 декабря этот список пополнился новыми именами. Значительную часть списка заняли "слуги народа". Однако не все народные депутаты фракции попали в немилость.

Об этом сообщает Телеграмм канал Политика Страны

Отметим, что 29 человек из 246 депутатов "Слуги народа" не попали под российские санкции. 

Вот полный список нардепов от «Слуги народа», которые не попали под санкции России:

  • Александр Аликсийчук, 
  • Юрий Аристов, 
  • Сергей Бабак, 
  • Валерий Божик, 
  • Дарья Володина, 
  • Анатолий Гунько, 
  • Артем Дмитрук, 
  • Александр Дубинский, 
  • Алексей Ковалёв, 
  • Геннадий Касай, 
  • Артем Культенко, 
  • Юрий Кузбит, 
  • Алексей Красов, 
  • Елена Копанчук, 
  • Анна Колесник, 
  • Алексей Леонов, 
  • Анастасия Ляшенко, 
  • Денис Маслов, 
  • Олег Марусяк, 
  • Дмитрий Наталуха, 
  • Кирилл Нестеренко, 
  • Андрей Одарченко, 
  • Максим Пашковский, 
  • Вячеслав Рублёв, 
  • Александр Сова, 
  • Ольга Савченко, 
  • Тарас Тарасенко, 
  • Андрей Холодов,
  • Нелли Яковлева.

 

Читайте также в материале "Телеграфа": Запад "кинул" Украину: политолог объяснил, как Путина накажут за Крым и Донбасс

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Все по теме:

Украина, Россия, Санкции, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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