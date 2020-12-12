Кто из "слуг народа" не попал в санкционный список России

В России внесли коррективы в санкционный список против Украины. В этот раз, 11 декабря этот список пополнился новыми именами. Значительную часть списка заняли "слуги народа". Однако не все народные депутаты фракции попали в немилость.
Об этом сообщает Телеграмм канал Политика Страны
Отметим, что 29 человек из 246 депутатов "Слуги народа" не попали под российские санкции.
Вот полный список нардепов от «Слуги народа», которые не попали под санкции России:
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