Россия внесла "слуг народа" в санкционный список: кто туда попал

Власти России внесли коррективы в санкционный список против Украины. В этот раз, 11 декабря этот список пополнился новыми именами.

Выводы можно сделать по постановлению правительства РФ.

Отметим, что премьер-министр России Михаил Мишустин значительную часть списка расширил с помощью нородных депутатов от правящей политической партии. "Слуга народа". попали почти полным составом под санкции. Среди имен глава фракции Арахамия, его заместители, Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко и многие другие.

Кроме того, список пополнился спикером ВР Дмитрием Разумковым и его первым заместителем Русланом Стефанчуком.

Помимо этого, в документ внесли даже нардепов, которых исключили из фракции (Гео Лерос и Скороход). А также министр культуры и бывший нардеп Александр Ткаченко.

Стоит отметить, что также под российские санкции не попали депутаты Дубинский и Холодов.

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