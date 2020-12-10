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Кремлю не нужна горячая война на Донбассе: какой сценарий Путин придумал для Украины

Кремлю не нужна горячая война на Донбассе: какой сценарий Путин придумал для Украины
06:57 Сегодня Телеграф

Спустя год после встречи лидеров государств «нормандского формата» для Донбасса просматривается лишь российский сценарий урегулирования конфликта. Такое мнение высказал «Телеграфу» эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко

«Год спустя после тех переговоров хотелось бы спросить у нашего президента: «Владимир Александрович, вы до сих пор видите мир в глазах Путина?». Не думаю, что мы услышали бы внятный ответ... Важно понимать, что никакого устойчивого перемирия в нынешних условиях не будет, – уверен эксперт. – Москве это не надо. Оккупированный Донбасс для них - чемодан без ручки, но они хотят его на своих условиях (со всеми сепаратистами, с искажением украинской Конституции) спихнуть нам. И Кремлю, а также пророссийским силам в Украине нужны перевыборы, чтобы сделать такой «мир» возможным. Так что нашу страну будут качать. И сильно».

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По словам Виктора Бобыренко, в нынешней ситуации возможен лишь российский сценарий урегулирования конфликта.

«Другого Путин не допустит, – подчеркивает аналитик. – Нас ждет вялотекущая война, с редкими, но постоянными перестрелками и потерями. Активная фаза боевых действий для РФ на Донбассе сейчас не нужна. Они увязли на Кавказе, в других регионах». 

Виктор Бобыренко

Эксперт уверен, что Украине в этой ситуации важно – не поддаваться. Ведь время работает на нас.

«США уже сообщили, что выделают нам 250 млн долларов прямой военной помощи. Плюс - продолжаются санкции, давление на РФ. Есть вероятность срыва строительства «Северного потока-2». Возможно, помогут сауды, если будут опускать цену на нефть. Рано или поздно такой осады РФ не выдержит. Главное, чтобы мы продержались, укрепляя армию, государственные институты, экономику», - резюмирует Виктор Бобыренко.

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Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Виктор Бобыренко.

Автор:

Телеграф
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