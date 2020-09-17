Отравление Навального: Европарламент проведет голосование за расширение санкций против РФ

Европарламент 17 сентября проведет голосование по резолюции, которой предлагается расширить и усилить санкции против России.

Как пишет DW, депутаты Европарламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований отравления Алексея Навального.

Об этом говорится в проекте резолюции по отношениям с Россией, опубликованном в среду, 16 сентября. Соответствующее голосование состоится на сессии Европарламента 17 сентября. Парламентарии настаивают на том, чтобы страны Европейского Союза как можно скорее расширили действующие санкции в отношении России.

Евродепутаты также намерены инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к расследованию Евросоюз, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия.

В резолюции предлагается требовать от РФ отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки в Конституцию, в которых говорится о приоритете российского права над международным.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ждет от России объяснений в связи с отравлением Навального.