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Четверг, 18.03.2021
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В России обвалился рынок акций и курс рубля после слов Байдена и санкций США: что с ним сейчас

В России обвалился рынок акций и курс рубля после слов Байдена и санкций США: что с ним сейчас
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После того как американский президент Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей, а США ввели ряд санкций против РФ, цена российского рубля к доллару и евро упала.

Об этом сообщил Интерфакс.

Согласно предоставленным данным "Мосбиржи" по ходу торгов:

  • индекс "МосБиржи" равнялся 3507,91 пункта (-2,3%),
  • индекс РТС был на уровне 1493,66 пунктов (-3,8%),
  • цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 5,4%. 

В РФ бурно отреагировали на слова американского президента Байдена о том, что Путин – убийца

В то же время около 13:00 по Киеву цена доллара выросла с 73,1 рубля до 74 рублей, а затем упала до 73,8 рублей. В свою очередь, около 13:00 по Киеву цена на евро выросла с 87,1 до 88,02 рублей.

Но уже на утро 18 марта цена американского доллара равнялась 73,53 рублям, евро стоило – 88,22 рубля.

Стоит напомнить, что в США анонсировали введение новых санкций против РФ в ближайшее время.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Россия, Санкции, Курс, Джо Байден, Рубль.
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