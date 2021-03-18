В России обвалился рынок акций и курс рубля после слов Байдена и санкций США: что с ним сейчас

После того как американский президент Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей, а США ввели ряд санкций против РФ, цена российского рубля к доллару и евро упала.

Об этом сообщил Интерфакс.

Согласно предоставленным данным "Мосбиржи" по ходу торгов:

индекс "МосБиржи" равнялся 3507,91 пункта (-2,3%),

индекс РТС был на уровне 1493,66 пунктов (-3,8%),

цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 5,4%.

В то же время около 13:00 по Киеву цена доллара выросла с 73,1 рубля до 74 рублей, а затем упала до 73,8 рублей. В свою очередь, около 13:00 по Киеву цена на евро выросла с 87,1 до 88,02 рублей.

Но уже на утро 18 марта цена американского доллара равнялась 73,53 рублям, евро стоило – 88,22 рубля.

Стоит напомнить, что в США анонсировали введение новых санкций против РФ в ближайшее время.