На Донбассе оккупанты 15 раз открыли огонь по позициям ВСУ: погиб украинский военный

В течение суток, 8 апреля, оккупационные войска Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня и договоренности о перемирии, достигнутые 22 июля 2020 года. В результате обстрелов погиб украинский военный, сообщается в сводке Операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что 11 обстрелов оккупантов были направлены на позиции ВСУ, два удара пришлись на гражданскую инфраструктуру. Кроме того, однажды боевики использовали дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, неподалеку от поселков Пески и Водяное враг открыл огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 82 калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также огонь вели вблизи населенных пунктов Невельское, Широкино и Луганское. В результате одного из обстрелов и получил ранения украинский военный. Спасти его не удалось.

В ООС отмечают, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Обо всех фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сразу же сообщила СММ ОБСЕ.

Как ранее сообщил "Телеграф", США взволнованно отреагировали на присутствие российских войск у границ с Украиной. В Белом доме заявили, что такого количества военных РФ на границах не наблюдали с 2014 года.