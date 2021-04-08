Засада со всех сторон: у границ в Приднестровье засекли передвижение военной техники (фото, видео)

В непризнанном Приднестровье, недалеко от границ с Украиной была замечена российская техника – танки и БТР.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В частности, в четверг, 8 апреля, впервые было замечено и документально подтверждено передвижение военной техники РФ в районе приднестровского аэродрома Тирасполь.

"Оттуда до границ Украины 13 км", - отмечают в сети.

На картах действительно видно, что до Украины рукой подать.

Напомним, что в последние недели четко прослеживается движение российской техники у границ Украины, причем по всем направлениям. Так, в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, был зафиксирован эшелон с военной техникой РФ. Помимо этого, в оккупированной Горловке в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении. Также в среду, 24 марта, на востоке Керченского полуострова было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техники, которую также ранее заметили и на трассе "Вологда-Череповец". Также движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта. Кроме того, Беларусь продолжает проводить военные учения в Брестской области. С 2 по 16 апреля запланирован полевой выход отдельного танкового батальона со средствами усиления.