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Засада со всех сторон: у границ в Приднестровье засекли передвижение военной техники (фото, видео)

Засада со всех сторон: у границ в Приднестровье засекли передвижение военной техники (фото, видео)
Обновлено 22:48 Сегодня Телеграф

В непризнанном Приднестровье, недалеко от границ с Украиной была замечена российская техника – танки и БТР.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В частности, в четверг, 8 апреля, впервые было замечено и документально подтверждено передвижение военной техники РФ в районе приднестровского аэродрома Тирасполь.

"Оттуда до границ Украины 13 км", - отмечают в сети.

На картах действительно видно, что до Украины рукой подать.

Карта техники

Напомним, что в последние недели четко прослеживается движение российской техники у границ Украины, причем по всем направлениям. Так, в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, был зафиксирован эшелон с военной техникой РФ. Помимо этого, в оккупированной Горловке в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении. Также в среду, 24 марта, на востоке Керченского полуострова было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техникикоторую также ранее заметили и на трассе "Вологда-Череповец".  Также движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта. Кроме того, Беларусь продолжает проводить военные учения в Брестской области. С 2 по 16 апреля запланирован полевой выход отдельного танкового батальона со средствами усиления.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 226

Все по теме:

Украина, Приднестровье, Донбасс, Границы, Война на Донбассе.
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