Оккупанты прицельным огнем убили украинского бойца на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации в субботу, 10 апреля, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный был убит и еще один получил ранения.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 11 апреля, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

"Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью… Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести", - говорится в сводке.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

Как сообщалось, в России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ.