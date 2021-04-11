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Оккупанты прицельным огнем убили украинского бойца на Донбассе
Оккупанты прицельным огнем убили украинского бойца на Донбассе

Оккупанты прицельным огнем убили украинского бойца на Донбассе

Оккупанты прицельным огнем убили украинского бойца на Донбассе
08:28 Сегодня Телеграф

Вооруженные формирования Российской Федерации в субботу, 10 апреля, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный был убит и еще один получил ранения.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 11 апреля, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Facebook.

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"Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью… Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести", - говорится в сводке.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

Как сообщалось, в России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 578

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Ранение, Обстрелы, Гибель, Потери, Боец, ООС.
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