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В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ

В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ
07:37 Сегодня Телеграф vchasnoua.com

В России открыто заявляют, что "армейские корпуса независимых республик" "ДНР/ЛНР" напрямую подчиняются Вооруженным силам Российской Федерации.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал российский политолог, экс-депутат Госдумы и доверенное лицо президента РФ Владимира Путина Сергей Марков.

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Расписывая о том, какие войска Россия стянула к границе с Украиной, Марков написал: "… Здесь же (в Ростовской области – ред.) и 8 армия. Ей оперативно подчинены армейские корпуса независимых республик".

Марков_пост

Спустя некоторое время и продолжительную дискуссию с читателем до Маркова дошло, что слова "подчинены" и "независимых" между собой не сочетаются, и он изменил формулировку на "Здесь же и 8 армия. В оперативном взаимодействии с ней находятся армейские корпуса независимых республик". Однако первоначальным вариантом можно ознакомиться в истории изменений поста.

Марков_пост_коммент

Как сообщалось, 8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что вблизи границ с Украиной сейчас стянуто наибольшее количество войск РФ с начала конфликта на Донбассе. Спикер Кремля Дмитрий Песков – открыто заявляет, что Россия может вмешаться в ситуацию на Донбассе.

Один из участников политической подгруппы переговорщиков Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу", как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях.

Политический аналитик и историк Валерий Соловей уверен, что полномасштабная война с Украиной приведет Россию к полной катастрофе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 3,385

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Россия, Боевики, Войска, Подчинение, Сергей Марков.
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