Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 8 апреля сообщила, что вблизи границ с Украиной сейчас стянуто наибольшее количество войск РФ с начала конфликта на Донбассе. Спикер Кремля Дмитрий Песков – открыто заявляет, что Россия может вмешаться в ситуацию на Донбассе.

Причины и вероятность эскалации проанализировал для "Телеграфа" эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

"Есть ряд факторов, которые побуждают Российскую Федерацию начать военную кампанию. Первый – фактор воды в оккупированном Крыму. Этот летний сезон без воды там уже не переживут. Будет коллапс, гуманитарная катастрофа. "Возвращение в родную гавань" оказалось возвращением в пустыню, в худший вариант "совка", в лишение не только иностранных туристов и инвестиций, но и каких-либо перспектив. Все проекты "добычи воды" оказались фейковыми. Ситуация ухудшается с каждым днем.

Потому россияне и бряцают оружие, перебрасывают корабли из Каспия в Азовское море, милитаризируют Черное море, обостряют на Донбассе. Накаляют в надежде, что официальный Киев пойдет на уступки и вернет воду в оккупированный Крым. Иначе будет провал - "великий Путин" не сумел обеспечить Крым и Севастополь водой", - отмечает Анатолий Октисюк.

Вторым фактором он считает внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию в России.

"В сентябре – выборы в Госдуму. А дела в РФ плохи. Курс рубля падает, экономика падает, жизненный уровень падает, доверие к Путину, что б там не накручивали провластные социологи – падает. По логике Кремля – срочно нужна победоносная война, которая спасла бы ситуацию накануне выборов. Которая не позволяла бы россиянам сфокусироваться на внутренних проблемах, а перенаправила их внимание на "внешнюю угрозу".

Пропагандисты в последние месяцы активно раскручивают Украину, США, Западный мир как ярых противников "могучей России". Как лютых внешних врагов. Все вот эти "не допустим НАТО у наших границ", "можем повторить", "русские своих не бросают" – из этой оперы. Понятно, что никаких внутренних проблем это не решает. Но позволяет путинскому режиму оставаться у власти", - поясняет аналитик.

Третьим фактором, подталкивающим Кремль к эскалации, Анатолий Октисюк называет провал российских планов по федерализации Украины.

"Не получилось перекроить под диктовку Кремля ни Конституцию Украины, ни саму Украину. Ни при Порошенко, ни при Зеленском. Во многом благодаря активной позиции украинских патриотов, а не потому что такие классные у нас власти. Но факт остается фактом – не получилось. А потому Россия намерена создавать новую напряженность, блокируя евроатлантические устремления Украины, блокируя саму возможность нашей страны развиваться и процветать. Сейчас РФ сдерживает построение "Северного потока-2". Думаю, пока его не достроят или не похоронят, россияне так будут просто бряцать оружием. Но как только судьба СП-2 – так или иначе – будет решена, можно ждать вторжение под тем или иным соусом. В том числе с костюмированной Сребреницей (резня в Сребренице - одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов – ред.), о которой говорил в донбасском ракурсе Песков".

После того, как в среду, 7 апреля, на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе из-за позиции России, оккупанты продолжили обстрелы позиций ВСУ, в том числе из запрещенных минометов и артиллерии.

В четверг, 8 апреля, стало известно, что президент России Владимир Путин, ранее проведший переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном без участия Украины, вновь звонил Меркель – жаловался на Украину.

Между тем, стало известно, что Россия разбила военные лагеря под Воронежем. Почему Россия нагнетает ситуацию у границ Украины и на Донбассе, а также избегает встречи в нормандском формате, "Телеграфу" пояснил бывший разведчик Андрей Рымарук.

Один из участников политической подгруппы переговорщиков Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу", как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях.

Политический аналитик и историк Валерий Соловей уверен, что полномасштабная война с Украиной приведет Россию к полной катастрофе.