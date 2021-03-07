Реки и озера стремительно исчезают: стали понятны масштабы катастрофы с водой в Крыму (карты)

Ситуация с пресной водой в оккупированном Россией Крыму продолжает ухудшаться: мелеют или полностью пересыхают реки полуострова и водохранилища, питающие крупнейшие населенные пункты.

Журналисты Крым.Реалии следят за географией вододефицита, и составили карты пересыхающих водных объектов полуострова.

Так, по их данным, почти за год на полуострове исчезли как минимум около десятка рек.

Также по состоянию на начало марта 2021 года около десятка из водохранилищ полуострова или обмелели, или совсем истощены.

Как сообщалось, в середине февраля 2021 года постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что на полуостров не будет поступать вода из Украины до деоккупации.