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Реки и озера стремительно исчезают: стали понятны масштабы катастрофы с водой в Крыму (карты)

Реки и озера стремительно исчезают: стали понятны масштабы катастрофы с водой в Крыму (карты)
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф

Ситуация с пресной водой в оккупированном Россией Крыму продолжает ухудшаться: мелеют или полностью пересыхают реки полуострова и водохранилища, питающие крупнейшие населенные пункты.

Журналисты Крым.Реалии следят за географией вододефицита, и составили карты пересыхающих водных объектов полуострова.

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Так, по их данным, почти за год на полуострове исчезли как минимум около десятка рек.

Крым_реки_карта

Также по состоянию на начало марта 2021 года около десятка из водохранилищ полуострова или обмелели, или совсем истощены.

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Крым_водохранилища_карта

Как сообщалось, в середине февраля 2021 года постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что на полуостров не будет поступать вода из Украины до деоккупации.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Вода, Крым, Карта, Реки, Водохранилища, пересыхание.
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