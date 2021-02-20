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Россия увеличила сумму на финансирование Крыма: во сколько Путину обошлась оккупация полуострова

Россия увеличила сумму на финансирование Крыма: во сколько Путину обошлась оккупация полуострова
Обновлено 20:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия выделит на водоснабжение Крыма еще 112,5 миллиардов рублей (42,3 млрд гривен). 

Об этом пишет РБК

В сообщении отмечается, что российское правительство решило продлить федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя еще на один год - до 2025, а также увеличить финансирование из всех источников на 116 миллиардов рублей, из которых 112,5 миллиарда пойдет из федерального бюджета.

Отмечается, что основным приоритетом ФЦП является обеспечение полуострова пресной водой. 

Таким образом, общий объем программы поддержки Крыма составил 1,374 триллиона рублей (516,8 миллиардов гривен). Из них 1,303 триллиона рублей (491,1 миллиарда гривен) выделят из федерального бюджета России. 

В новой редакции ФЦП протяженность новых и реконструированных систем водоснабжения увеличилась с 404 до 462,5 км. Также в ней значится сооружение опреснителя морской воды, мощностью в 40 тысяч куб.м. в сутки. 

Как сообщалось ранее, представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич сообщил, что на полуостров до деоккупации вода из Украины поступать не будет.

Российские оккупанты в Крыму позже заявили, что контролируют ситуацию с водоснабжением на полуострове

Тем не менее, там обвинили Запад в молчании по поводу водной блокады, которая, якобы, нарушает права жителей полуострова.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Вода, Россия, Крым.
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