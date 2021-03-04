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Вода еще есть, но ее мало: в сети показали, как сейчас выглядит Инкерманское водохранилище

Вода еще есть, но ее мало: в сети показали, как сейчас выглядит Инкерманское водохранилище
05:18 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В оккупированном Крыму продолжают терять воду многие водохранилища, такая же ситуация наблюдается и на Инкерманском водохранилище.

Об этом сообщили в Телеграм-канале блогера Анатолия Штирлица.

Вода в Крыму - пять водохранилищ на полуострове уже нельзя использовать, инфографика

Там также показали фото как водохранилище выглядело раньше и видео, как оно выглядит в последние дни.

Стоит напомнить, что из-за отсутствия водоснабжения в оккупированном Крыму снижаются запасы воды. Так, два водохранилища полностью опустошены, а еще одно находится на грани высыхания.

В то же время, ранее 25 февраля, на фоне критического дефицита воды в аннексированном Россией Крыму, в Ялте и Алуште оккупанты ввели график почасовой подачи воды.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Вода, Крым, Водохранилище, Инкерманское водохранилище.
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