Вода еще есть, но ее мало: в сети показали, как сейчас выглядит Инкерманское водохранилище

В оккупированном Крыму продолжают терять воду многие водохранилища, такая же ситуация наблюдается и на Инкерманском водохранилище.

Об этом сообщили в Телеграм-канале блогера Анатолия Штирлица.

Там также показали фото как водохранилище выглядело раньше и видео, как оно выглядит в последние дни.

Стоит напомнить, что из-за отсутствия водоснабжения в оккупированном Крыму снижаются запасы воды. Так, два водохранилища полностью опустошены, а еще одно находится на грани высыхания.

В то же время, ранее 25 февраля, на фоне критического дефицита воды в аннексированном Россией Крыму, в Ялте и Алуште оккупанты ввели график почасовой подачи воды.