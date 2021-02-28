Еще одно на грани: ситуация с водой на крымских водохранилищах критическая

Отсутствие водоснабжения оккупированного Крыма продолжает сказываться на запасах воды на полуострове. Два водохранилища полностью опустошены, а еще одно находится на грани высыхания.

Об этом свидетельствуют данные наполняемости водохранилищ полуострова подконтрольного России Министерства ЖКХ.

По данным ведомства на 26 февраля 2021 года, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Несмотря на снегопад, запасы воды в них так и не увеличились. До уровня "мертвый объем" практически подошло Балановское водохранилище.

По данным мониторинга министерства, месяц назад наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища уже тогда прошли эту отметку.

Отметим, что в январе 2021 года Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств проводил спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма. Тогда, согласно данным мониторинга, площадь крымских водохранилищ за последний год "существенно уменьшилась", сообщает "Крым.Реалии".

Напомним, в Крыму признались, сколько воды осталось в водохранилищах.