Оккупанты Крыма расширили зону подачи воды по графику: что известно

С четверга, 25 февраля, на фоне критического дефицита воды в аннексированном Россией Крыму, в Ялте и Алуште оккупанты ввели график почасовой подачи воды.

Об этом говорится в сообщении "руководства""Водоканала Южного берега Крыма".

Жители Ялты из-за снижения запасов водохранилищ будут получать воду по три часа утром и вечером с 25 февраля.

"Подача воды будет осуществляться с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00", – уточнили в сообщении.

Также, начиная с этого дня вода будет в Алуште подаваться с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

"Данный график подачи воды применялся в тестовом режиме 17, 18 и 19 февраля", — говорится в сообщении.

Добавим, что графики подачи воды также действуют в Симферополе, Симферопольском районе и ряде населенных пунктов Бахчисарайского района.

Стоит отметить, что в оккупированном Крыму прекратились поставки воды в Симферополь. А все потому, что в Инкерманском водохранилище закончилась вода. Хотя этот источник планировался стать "постоянным".

Напомним, что проблема с дефицитом воды в аннексированном Крыму продолжает оставаться актуальной, поскольку пять водохранилищ аннексированного Россией Крыма близки к отметке "мертвый объем", что означает, что для заполнения резервуаров по обеспечению водой местных жителей, их использовать нельзя.