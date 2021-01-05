Попытки оккупантов найти воду в Крыму закончились провалом

В оккупированном Крыму прекратились поставки воды в Симферополь. А все потому, что в Инкерманском водохранилище закончилась вода. Хотя этот источник планировался стать "постоянным".

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший постпред президента Украины в АРК и доктор юридических наук Борис Бабин.

"Сегодня в российских пропагандистов с базированием на Севастополь плохой день. Потому что в Инкерманском карьере, о котором с осени расхваливали с каждого утюга как о "тайном оружие Путина", на водоводе из которого, построенного воинами РФ, уже попиляли миллионы рублей ... закончилась вода", - отметил он.

В то же время вода из другого озера у горы Гасфорта, где торжественно открывали военный водопровод, также почти исчерпана.

"Третий водопровод в город-герой, предусмотрен "мудрым планом российского правительства" по гребле на реке Бельбек, будет работать. Но когда там будет паводок. То есть - не ранее марта", - рассказал Борис Бабин.

Он убежден, что: "Как ни парадоксально, но адекватная (пока) политика Украины относительно водного вопроса в Крым сегодня становится орудием как минимум региональной безопасности".

Стоит напомнить, что на 3 января, в оккупированном Крыму осталась без воды еще одна туристическая достопримечательность.