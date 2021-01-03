В Крыму пересох еще один популярный среди туристов водопад (фото)

В оккупированном Крыму осталась без воды еще одна туристическая достопримечательность.

Как пишет Крым.Реалии, речь идет о водопаде Су-Учхан (в переводе с крымскотатарского "Падающая вода").

Водопад является частью верхнего течения реки Кизилкобинка, вытекающей из глубин Красных пещер. В лучшие годы река спадала мощными струями с 25 метровой высоты по склону горы Базар-Оба. Ныне, в силу отсутствия дождей и снега, Кизилкобинка заметно обмелела.

Су-Учхан – одна из достопримечательностей ландшафтно-рекреационного парка "Урочище "Кизил-Коба".

Вот так он выглядел в 2014 году.

Как известно, оккупированный Крым испытывает сильные проблемы с водой.

"Власти" полуострова ранее предложили ряд решений по выходу из водяного кризиса, начиная от подачи воды с Кадыковского карьера и до опреснения воды из Азовского моря. Однако наиболее радикальных советов отметился один из местных "депутатов", который предложил просто "изменить свое отношение" к воде.