"Это будет экологическая катастрофа": эксперт оценил методы добычи оккупантами воды в Крыму

Идея оккупантов с опреснением воды в Крыму может обернуться для полуострова экологической катастрофой.

Об этом рассказал бывший постпред президента Украины в АРК и доктор юридических наук Борис Бабин в блиц-интервью OBOZREVATEL.

"По опреснению – конечно, они могут поставить опреснительные установки. Но есть несколько вызовов", - сказал он.

Среди вызовов он называет технологические возможности и высокую себестоимость полученной воды.

Отдельно Бабин выделили "высокую цену для всего человечества", так как в результате опреснения образовывается рассол, которые где-то надо утилизировать.

"Они открыто заявляют, что будут сбрасывать его в море. Это будет экологическая катастрофа", - подчеркнул он.

Напомним, ранее оккупационные "власти" полуострова заявили, что приступят к разработке пресной воды на Азовском море. Впрочем о том, насколько эта вода пригодна для употребления ничего не известно.