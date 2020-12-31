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"Это будет экологическая катастрофа": эксперт оценил методы добычи оккупантами воды в Крыму

"Это будет экологическая катастрофа": эксперт оценил методы добычи оккупантами воды в Крыму
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Идея оккупантов с опреснением воды в Крыму может обернуться для полуострова экологической катастрофой.

Об этом рассказал бывший постпред президента Украины в АРК и доктор юридических наук Борис Бабин в блиц-интервью OBOZREVATEL.  

"По опреснению – конечно, они могут поставить опреснительные установки. Но есть несколько вызовов", - сказал он. 

Среди вызовов он называет технологические возможности и высокую себестоимость полученной воды. 

Отдельно Бабин выделили "высокую цену для всего человечества", так как в результате опреснения образовывается рассол, которые где-то надо утилизировать. 

"Они открыто заявляют, что будут сбрасывать его в море. Это будет экологическая катастрофа", - подчеркнул он. 

Напомним, ранее оккупационные "власти" полуострова заявили, что приступят к разработке пресной воды на Азовском море. Впрочем о том, насколько эта вода пригодна для употребления ничего не известно.

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Вода, Крым, Борис Бабин.

Автор:

Телеграф
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