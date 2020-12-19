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Оккупанты похвастались новым водоводом в Севастополе: поможет ли это решить проблему с водой (видео)

Оккупанты похвастались новым водоводом в Севастополе: поможет ли это решить проблему с водой (видео)
15:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России похвастались новым водоводом, проложенным из озера в Кадыковском карьере в реку Черную. 

Об этом сообщает RT в Телеграм. 

"Новый водовод позволит в случае необходимости поливать прилегающие виноградники и подводить воду на предприятия", - сказано в сообщении. 

Озеро расположено в Кадыковском карьере, ранее разрабатываемом Балаклавским рудоуправлением (БРУ). В конце прошлого века разработка карьера была остановлена, а затем была начата его рекультивация. 

 Пресс-секретарь предприятия Олег Левандовский еще осенью нынешнего года рассказал Крым.Реалии, что озеро в карьере образовалось из-за выхода на поверхность подземных вод. После остановки работ в карьере, оттуда была выведена вся техника, а также были высажены зеленые насаждения. 

Также по его словам, во время разработки карьера, там проводились буровзрывные работы. Он отметил, что БРУ не имеет никаких сведений о качестве воды в озере.

"Об изысканиях на предмет качества воды нужно спрашивать в правительстве. Брали ли они какие-то пробы на анализ или нет, нам не известно", - сказал он. 

Одним из плюсов Голубого озера в севастопольском водоканале называют то, что его подпитывают подземные источники. Однако эколог Маргарита Литвиненко из Севастополя считает, что их количества будет недостаточно для поддержания водного баланса в озере. 

"Город планирует отводить до 4 миллионов кубометров. Предположим, да, там есть эти родники, но сколько их? Какой дебет воды они могут дать озеру? Этих цифр нам не озвучили", - сказал она, добавив, что их объемов точно будет недостаточно для восполнения потерь водоема.

"Поэтому здесь я вижу реальную угрозу для существования озера", - говорит Литвиненко.

Напомним, в связи с засухой и другими факторами водохранилища в Крыму продолжают стремительно высыхать. Так, водохранилище Изобильненское в Алуште стремительно уменьшается в размерах.

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Все по теме:

Украина, Вода, Россия, Экология, Крым.

Автор:

Телеграф
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