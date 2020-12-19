Скачать
Суббота, 19.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ксения Мишина выбрала победителя шоу "Холостячка": имя счастливчика
Ксения Мишина выбрала победителя шоу "Холостячка": имя счастливчика
Итоги дня 18 декабря: подозрение Татарову, новый министр по делам ветеранов и закрытие "Дом 2"
Итоги дня 18 декабря: подозрение Татарову, новый министр по делам ветеранов и закрытие "Дом 2"
Том Круз тайно встречается с актрисой фильма "Капитан Америка" (фото)
Том Круз тайно встречается с актрисой фильма "Капитан Америка" (фото)
Наконец-то: "Дом-2" закрывается
Наконец-то: "Дом-2" закрывается

Самое глубокое водохранилище Крыма оказалось на грани исчезновения: появились фото и видео

Самое глубокое водохранилище Крыма оказалось на грани исчезновения: появились фото и видео
01:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В связи с острым дефицитом воды водохранилища в Крыму продолжают стремительно высыхать. Так, водохранилище Изобильненское в Алуште, продолжает стремительно уменьшаться в размерах.

Об этом сообщили в Твиттере RoksolanaToday&КрымUA.

Согласно заявленным данным к середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем - 13,25 млн куб. м).

В то же время после рождества Б.Алушта переходит на почасовую подачу воды, что только лишний раз подтверждает наличие дефицита. 

Видео с водохранилищем:

Фото Изобильненского водохранилища, каким оно было в 2018-ом году:

 

Стоит напомнить, что проблема с дефицитом воды в аннексированном Крыму продолжает оставаться актуальной, поскольку пять водохранилищ на его территории близки к отметке "мертвый объем", что означает, что для заполнения резервуаров по обеспечению водой местных жителей, их использовать нельзя. 

Читайте также в материале "Телеграфа": Сколько воды осталось в Севастополе и Ялте - в сети показали фото.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Крым, Водохранилище.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
02 В центре Москвы крупный пожар: очевидцы сняли видео
03 Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
04 "Прием закончен": в Николаеве врачи отказались принимать больную коронавирусом
05 Подхватившая COVID-19 Эллен ДеДженерес указала на неожиданный симптом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя суета началась? Киев &quot;стоит&quot; в многочисленных пробках (карта)
Новогодняя суета началась? Киев "стоит" в многочисленных пробках (карта)
В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
Принцу Гарри предсказали скорое возвращение в Великобританию без Меган Маркл
Принцу Гарри предсказали скорое возвращение в Великобританию без Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь