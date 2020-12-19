Самое глубокое водохранилище Крыма оказалось на грани исчезновения: появились фото и видео

В связи с острым дефицитом воды водохранилища в Крыму продолжают стремительно высыхать. Так, водохранилище Изобильненское в Алуште, продолжает стремительно уменьшаться в размерах.

Об этом сообщили в Твиттере RoksolanaToday&КрымUA.

Согласно заявленным данным к середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем - 13,25 млн куб. м).

В то же время после рождества Б.Алушта переходит на почасовую подачу воды, что только лишний раз подтверждает наличие дефицита.

Вдх в Корбеке (Изобильное, Большая Алушта), продолжает стремительно уменьшаться в размерах. К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем - 13,25 млн куб. м)

После рождества Б.Алушта переходит на почасовую подачу воды pic.twitter.com/A61r7oUMos — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 17, 2020

Видео с водохранилищем:

Фото Изобильненского водохранилища, каким оно было в 2018-ом году:

Стоит напомнить, что проблема с дефицитом воды в аннексированном Крыму продолжает оставаться актуальной, поскольку пять водохранилищ на его территории близки к отметке "мертвый объем", что означает, что для заполнения резервуаров по обеспечению водой местных жителей, их использовать нельзя.

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