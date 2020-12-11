Все очень плохо: ситуацию с водой в Крыму показали наглядно на фото

В Крыму за последнее время наблюдается острый дефицит воды и многие водоемы из-за этого пересыхают.
Об этом сообщили в Твиттер-группе "RoksolanaToday&КрымUA".
Там также поделились фото, на каком сейчас уровне находится вода в Загорском водохранилище, из которого вода идет в Ялту.
Судя по снимку, можн сказать, что в Ялте наблюдается нехватка воды и скорее всего в городе ее подают по графику.
Такой вот уровень воды сейчас в Загорском водохранилище.
Потому и Ялта на графике pic.twitter.com/NingqqcxK4
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 10, 2020
В то же время в группе сравнили состояние реки Коккозка в селе Аромат, по состоянию на 8 декабря с тем, что было летом. На фото видно, как река на половину помелела за менее, чем полгода.
Состояние реки Коккозка.
Сегодня 8.12.2020. с.Аромат. Вот и вся Вода. Еле жива наша Река, на что рассчитывает Севастополь?
она в половину помелела,если не больше,в сравнении с тем,что было летом. pic.twitter.com/l3WPHpM2uK
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 10, 2020
Стоит напомнить, что ранее оккупанты жаловались, что воды в водохранилище под Симферополем осталось примерно на неделю.
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