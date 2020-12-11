Все очень плохо: ситуацию с водой в Крыму показали наглядно на фото

В Крыму за последнее время наблюдается острый дефицит воды и многие водоемы из-за этого пересыхают.

Об этом сообщили в Твиттер-группе "RoksolanaToday&КрымUA".

Там также поделились фото, на каком сейчас уровне находится вода в Загорском водохранилище, из которого вода идет в Ялту.

Судя по снимку, можн сказать, что в Ялте наблюдается нехватка воды и скорее всего в городе ее подают по графику.

Такой вот уровень воды сейчас в Загорском водохранилище.

Потому и Ялта на графике pic.twitter.com/NingqqcxK4 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 10, 2020

В то же время в группе сравнили состояние реки Коккозка в селе Аромат, по состоянию на 8 декабря с тем, что было летом. На фото видно, как река на половину помелела за менее, чем полгода.

Состояние реки Коккозка.

Сегодня 8.12.2020. с.Аромат. Вот и вся Вода. Еле жива наша Река, на что рассчитывает Севастополь?

она в половину помелела,если не больше,в сравнении с тем,что было летом. pic.twitter.com/l3WPHpM2uK — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 10, 2020

Стоит напомнить, что ранее оккупанты жаловались, что воды в водохранилище под Симферополем осталось примерно на неделю.

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